Mikloš je za urýchlený odklon od ruských palív. EÚ by to zvládla

Ak Európska únia nezastaví dodávky energií, Rusko bude bohatšie o viac ako 320 miliárd. eur.

BRATISLAVA. Európska únia (EÚ), ako aj samotné Slovensko, by sa mali čo najrýchlejšie odstrihnúť od dovozu ruského plynu či ropy.

Myslí si to bývalý minister financií a poradca ukrajinskej vlády Ivan Mikloš.

EÚ by to zvládla

Čo najskoršie zastavenie dovozu ruských energií do EÚ bude podľa neho z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnejšie.

„Pohľad plynárov, ale aj viacerých ministrov je príliš úzko rezortne zameraný a dokonca si myslím, že aj z ekonomického hľadiska nie správny. Či sa nám to páči, alebo nie, musíme to urobiť. Nie za jeden, nie za dva dni, ale čo najrýchlejšie. Rozhodnutie to nebude ľahké, ale EÚ by to zvládla,“ povedal na konferencii Energeticky nezávislé Slovensko Mikloš.

Čo najrýchlejšie zastavenie dovozu ruského plynu či ropy by mohlo mať podľa neho zhruba taký dopad na európsku ekonomiku, ako mala pandémia koronavírusu.

Zastaviť financovanie vojny

Ak čo najskôr neporazíme prezidenta Ruska Vladimíra Putina aj tým, že zastavíme dodávky plynu a ropy, tak ekonomické náklady v dlhodobom horizonte budú podľa Mikloša vyššie, ako tie krátkodobé vyplývajúce z okamžitého zastavenia odoberania ruských energií.

Ak Európska únia nezastaví dodávky energií, Rusko bude bohatšie zhruba o viac ako 320 miliárd. eur.

„Ak nebude embargo na dovoz ruských energií, bude mať Putin peniaze na vojnu, ale aj na nové sociálne dávky či na zvyšovanie platov, čiže na udržanie spokojnosti ľudí,“ podotkol Mikloš.

Zmena hraníc silou je neakceptovateľná

Problém je podľa bývalého slovenského ministra financií v tom, že prípadný aj čiastočný úspech Ruska na Ukrajine, by bol veľmi nebezpečným precedensom.

„Po druhej svetovej vojne sa civilizovaný svet zhodol na tom, že je neakceptovateľné meniť hranice silou. Ak by táto snaha Ruska bola úspešná, tak by vznikol precedens, ktorým by sme sa vrátili k zákonom džungle. Odstavenie Putina od moci sa nedá urobiť, ak čo najskôr nezastavíme dovoz najmä plynu do EÚ,“ zdôraznil Mikloš.

