Plyn za ruble? Sulíka si už všimli v Rusku, koalícia je proti

Koaliční partneri kritizujú postoj ministra Sulíka k plateniu za dodávky plynu rubľami.

BRATISLAVA. Koaliční partneri kritizujú postoj a slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka k plateniu za dodávky ruského plynu rubľami.

Minister v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť pripustil, že Slovensko pre zabezpečenie dodávok plynu je ochotné pristúpiť na požiadavku ruskej strany.

„My kupujeme niekde okolo 80, 85 % plynu z Ruska, tak to ja v žiadnom prípade tu nebudem teraz robiť kroky, ktoré tieto dodávky ohrozia, a preto my budeme platiť v rubľoch,“ povedal Sulík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Heger je za jednotný postup EÚ

Na slová ministra hospodárstva reagoval aj samotný predseda vlády Eduard Heger. Podľa neho Slovensko bude pri nákupe plynu z Ruska postupovať jednotne s členskými štátmi EÚ.

„Práve na našu žiadosť sa začala koordinácia prístupu EÚ k platbám za dovoz plynu z Ruska. Aj v tejto situácii je jednota kľúčová a trváme na rešpektovaní zmluvných podmienok a platbách v eurách,“ napísal na sociálnej sieti slovenský predseda vlády.

Sulíka si všimli ruské médiá

Poslanec Národnej rady SR OĽaNO Andrej Stančík sa ohradil voči slovám Richarda Sulíka o ochote platiť za ruský plyn v rubľoch.

"Bola to veľká chyba, obzvlášť deň, kedy sa svet dozvedel o ďalších masakroch ukrajinských civilistov. Slová Richarda Sulíka si okamžite všimli ruské médiá, ktoré ich šíria ako proruskú propagandu," vyjadril sa Stančík.

Proti záujmom Slovenska

Strana Za Ľudí sa dištancovala od vyjadrení Richarda Sulíka. Podľa koaličného partnera výroky ministra rozbíjajú spoločný európsky postup v otázke platieb za energie a ohrozujú tak z dlhodobého hľadiska bezpečnosť Slovenska.

Životným záujmom Slovenska je podľa strany Veroniky Remišovej spoločný postup s ostatnými krajinami EÚ v strategických otázkach, predovšetkým v otázke energetickej bezpečnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík pripustil platby v rubľoch za ruský plyn Čítajte

„Vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka, podľa ktorého treba platiť v rubľoch ak si tak Rusi prajú, idú nielen proti záujmom Slovenska, ale aj proti spoločnému postupu s ostatnými partnermi v EÚ. Slovenská republika má platnú zmluvu s Ruskou federáciou a musíme trvať na podmienkach, ktoré boli dohodnuté. Keď dovolíme, aby sa z dlhodobej zmluvy spravil trhací kalendár, poškodíme samých seba. Rusko je na vývoze plynu a ropy závislé a je vylúčené, aby sa bez miliárd z krajín EÚ zaobišlo,“ konštatovala strana Za Ľudí.

Sulík: Možno to bude nevyhnutné

Minister hospodárstva na sociálnej sieti reagoval, že Slovensko zaplatí za plyn rubľami len vtedy, ak to bude nevyhnutné.

„Slovensko postupuje spoločne s ostatnými krajinami EÚ napriek tomu, že sme jednou z najviac závislých krajín od ruského plynu. Spravili sme opatrenia, všetky doterajšie záväzky má SPP riadne zaplatené v eurách, ďalší účet príde až v druhej polovici mája, Európska komisia posudzuje rozsah, v ktorom sú Putinove požiadavky v rozpore so zmluvnými záväzkami aj právom v EÚ. Počkáme si na výsledky. To všetko preto, lebo sa nedáme vydierať Putinom a ruble nemáme. Ale dostať ich môže. Veď nech si ich na eurá zamení doma v Kremli a hneď to má v rubľoch, hrivnách, bitcoinoch, hocičom len chce. My zmluvu neporušíme,“ napísal Sulík.

Minister však upozorňuje, že treba mať na pamäti, že bez plynu nám nielen bude zima, ale nevyrobíme ani napríklad takú naftu, benzín, oceľ či hnojivá.

„Odkedy začala vojna, pomáhame Ukrajine zo všetkých síl a budeme pomáhať aj naďalej. Skolabovaním slovenskej a ani európskej ekonomiky by sme im však príliš nepomohli. A to je to moje „ak to bude nevyhnutné“. Nie je to moja ochota vyhovieť vojnovému zločincovi Putinovi. Je to pochopenie nevyhnutnosti,“ uzavrel Sulík.

Vojna na Ukrajine