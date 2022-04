Rusko od piatka nezastaví dodávky plynu, oznámil Peskov

Platby v rubľoch, ktoré požaduje Moskva za plyn, ovplyvnia zúčtovania až od druhej polovice apríla a v máji.

MOSKVA. Rusko nepreruší od piatka dodávky plynu do Európy. Platby v rubľoch, ktoré požaduje Moskva za plyn, ovplyvnia zúčtovania až od druhej polovice apríla a v máji, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (31. 3.) podpísal dekrét, podľa ktorého musia zahraniční odberatelia platiť za plyn rubľami. Požiadavku na zmenu meny, v ktorej sa realizujú platby, označili európske vlády za neakceptovateľné porušenie kontraktov. Odberatelia si podľa dekrétu musia od piatka otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.

"Znamená to, že ak nebude potvrdená platba v rubľoch, od 1. apríla zastavíme dodávky plynu? Nie, neznamená a nevyplýva to z toho dekrétu," povedal Peskov novinárom. Dodal, že nové pravidlá ovplyvnia platby až od druhej polovice apríla a že Gazprom bude spolupracovať so zákazníkmi na ich implementácii.

Rusko môže podľa Peskova v istom momente ustúpiť od požiadavky na platby v rubľoch, ak sa situácia zmení, ale "v súčasnej situácii sú ruble pre nás najlepšou a najspoľahlivejšou možnosťou".

Na otázku týkajúcu sa mediálnych správ, že Nemecko uvažuje o možnosti zoštátnenia niektorých nemeckých divízií Gazpromu, Peskov odpovedal, že by to bolo vážne porušenie medzinárodného práva.

