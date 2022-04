Potravinová bezpečnosť EÚ je pre krajiny V4 a región Troch morí priorita

Vojna bude tlačiť na zvýšenie produkcie potravín v Európskej únií.

BRATISLAVA. Potravinová bezpečnosť EÚ je prioritou pre najbližšie obdobie. Zhodli sa na tom zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4, ako aj krajín tzv. regiónu Troch morí.

Podpísali o tom komuniké, v ktorom okrem iného vyzvali Európsku komisiu (EK), aby v súvislosti s pandémiou a konfliktom na Ukrajine výraznejšie preorientovala Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na produkciu potravín.

Informoval o tom v piatok na brífingu po dvojdňovom rokovaní predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti predsedov agropotravinárskych samospráv.

Väčšia produkcia

"Výsledkom tohto rokovania je podpis memoranda, ktoré poskytneme európskym inštitúciám. Chceme u európskych inštitúcií apelovať na to, aby EK a aj EÚ reagovala na situáciu vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Všetci sme konštatovali, jedným hlasom, že po covide a po tom, čo Rusko urobilo na Ukrajine, že je tam vojenský konflikt, Európa a svet sa zmenili," spresnil Macho.

Konflikt na Ukrajine aj jeho záver bude mať podľa Macha svoje dôsledky. "Tie konsekvencie budú v tom, že na EÚ bude vyvíjaný obrovský tlak, aby produkovala oveľa viac potravín, zdravších a kvalitnejších. Rusko a Ukrajina boli obilnicou sveta, vyvážali svoje obilie a poľnohospodárske produkty hlavne do krajín severnej Afriky," upozornil.

Väčšia podpora ohrozených sektorov

"Vyzývame preto EÚ a EK na to, aby v krátkej dobe zmiernila dosahy niektorých svojich politík, ako sú Green Deal, Farm to Fork a dovolila poľnohospodárom viacej produkovať. Už pred vojnou sme hovorili, že Green Deal je z nášho pohľadu vec, ktorá je odtrhnutá od reality a spôsobuje zníženie produkcie potravín v Európe. Vojna to ešte viac zdôraznila," podčiarkol.

"Zhodli sme sa zároveň na tom, hlavne s kolegami z ČR, že potrebujeme zvýšiť percento tzv. viazaných platieb, teda aby sme si zo zdrojov EÚ mohli dovoliť ešte viac podporovať najmä ohrozené sektory, a tou je produkcia ošípaných, mlieka a krmovín. Ukrajina totiž nevyvážala len obilie, ale aj obrovské množstvo krmovín. Preto potrebujeme krmoviny začať produkovať v Európe," dodal Macho.

