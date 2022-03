Nemecko bude potrebovať tri roky na získanie nezávislosti od ruského plynu

Nemecko v posledných týždňoch zredukovalo objem dovozu fosílnych palív na polovicu, najmä pri čiernom uhlí.

FRANKFURT NAD MOHANOM/BERLÍN. Nemecko bude potrebovať približne tri roky na zabezpečenie alternatívnych dodávok, ktoré mu umožnia získať nezávislosť od ruského zemného plynu.

Uviedol to šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

Závislosť od Ruska

"Odhadujeme, že si to (odstrihnutie sa od ruského plynu) vyžiada zhruba tri roky," odpovedal generálny riaditeľ E.ON Leonhard Birnbaum v pondelkovom televíznom programe Tagesthemen na otázku, ako rýchlo je Nemecko schopné dostať sa zo závislosti od ruského plynu. Ako dodal, v súčasnosti by nemecká ekonomika utrpela bez dodávok ruského plynu obrovské škody.

V prípade akýchkoľvek výpadkov v dodávkach suroviny by nemecký prevádzkovateľ plynovodnej siete uprednostnil dodávku tepla pre domácnosti pred dodávkami na priemyselné využitie. To znamená, že najmä firmy, ktoré potrebujú na produkciu veľký objem plynu, ako sú oceliarne, by museli niesť najväčšiu záťaž, dodal šéf E.ON.

Obmedzili dovoz

V súvislosti so súčasnou napätou situáciou na trhu s energiami nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok informovala, že Nemecko plánuje kompletne ukončiť dovoz fosílnych palív z Ruskej federácie. "Nemecko sa chce úplne zbaviť závislosti od fosílnych palív z Ruska," povedala Baerbocková v utorok na energetickej konferencii v Berlíne.

Ako dodala, Nemecko v posledných týždňoch zredukovalo objem dovozu na polovicu, najmä pri čiernom uhlí. A v tomto trende bude Berlín pokračovať. "Nielenže znížime dovozy na polovicu aj v iných oblastiach, ale celkovo ukončíme dovoz fosílnych palív z Ruska," dodala Baerbocková.