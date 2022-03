Slovensko nemusí brať plyn iba z Ruska. V hre je prepojenie s Poľskom

Po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn sa dá doviesť z viacerých smerov.

BRATISLAVA. Slovensko na znižovaní energetickej závislosti od Ruska pracuje dlhodobo. Tvrdí to Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková, po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn je možné doviesť na Slovensko prakticky z ktoréhokoľvek smeru.

„Za veľmi dôležité považujeme aj čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska. Ide o severojužné prepojenie Európy, ktoré umožní dodávky plynu z Nórska a cez terminály v Poľsku aj LNG plyn z celého sveta,“ dodala Matejková.

Rovnako je podľa rezortu hospodárstva možné dovážať na Slovensko z iných smerov aj ropu.

Ministerstvo je však presvedčené, že nie je možné zo dňa na deň odstrihnúť sa od ruských energetických dodávok.

„Treba si uvedomiť, že Európa by sa vedela odpojiť od ruských dodávok energií v priebehu jedného roka za predpokladu, že by sa znížila spotreba plynu o 15 percent a naplno by sa využili všetky kapacity na LNG,“ konštatovala Matejková s tým, že Slovensko všetky kroky a prípadné rozhodnutia v oblasti energetiky naďalej koordinuje s členskými krajinami EÚ.