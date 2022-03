Utečenecká kríza bude dôvodom na úpravu zákona o štátnom rozpočte

Minister financií Matovič uviedol, že finančná rezerva nebude dostatočná.

BRATISLAVA. Je pravdepodobné, že v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom sa bude u nás otvárať zákon o štátnom rozpočte. V relácii Braňo Závodský naživo to v rádiu Expres povedal minister financií Igor Matovič.

Navýšenie deficitu verejných financií

Pri pandémii Covid-19 si Slovensko vytvorilo rezervu na tento účel, avšak s vojnou podľa šéfa rezortu financií nikto nepočítal. Tým pádom nie je v rozpočte zahrnutá žiadna vysoká rezerva.

Otvorenie rozpočtu a navýšenie výdavkov zároveň znamená navýšenie deficitu verejných financií. Konkrétne čísla odhadovať Matovič nechcel, no malo by ísť podľa neho o sumu zhruba od pol miliardy do jednej miliardy eur. O novele zákona o štátnom rozpočte by sa mohlo podľa neho rokovať zrejme v máji.

Aktuálnou situáciou je ohrozený aj plánovaný hospodársky rast.

„Čím vyššia inflácia, tým pravdepodobne bude nižší hospodársky rast,“ povedal Matovič.

Nová predikcia teda bude zrejme hovoriť aj o nižšom hospodárskom raste a vyššej inflácii. Tlak na verejné financie teda je.

Výdavky v súvislosti s vojnou podľa Matoviča rastú, či už na zbrane, sociálne dávky, zdravotnícku starostlivosť, stravu, náklady na ubytovanie a iné. „Viac ako 100 mil. eur nás to zatiaľ stálo za štyri týždne,“ skonštatoval Matovič.

Odhaľovanie majetkov sankcionovaných Rusov

Igor Matovič ďalej povedal, že štát už pracuje na zmrazení majetku Rusov na Slovensku. Finančná správa už zmapovala majetky ruských podnikateľov.

Teraz má ministerka spravodlivosti vypracovať plán, ako je možné na Slovensku zmrazovať majetky. Minister financií predpokladá, že sa pre to budú meniť niektoré zákony.

„Dohodol som sa s finančnou správou, aby zmapovali majetok, ktorý budeme môcť zmraziť. Zmapovaný ho teda máme, len čakáme na ministerku spravodlivosti. Predpokladám, že sa budú musieť meniť zákony,“ povedal Matovič s tým, že nateraz nebude konkretizovať o aký veľký majetok ide, ktorý by mohol byť Rusom zmrazený.

„Treba im zmraziť majetok. Aj na Slovensku toho majú dosť,“ konštatoval Matovič.

Problémy so zmrazovaním majetku ruských oligarchov majú napríklad v Írsku či v Holandsku. Majetky sú totiž zapísané na rôzne schránkové firmy, čiže je ťažko vystopovateľné, kto za majetkom stojí.

„V tomto našťastie my máme výhodu, pretože sa u nás, ak chce obchodovať so štátom, musí sa preukázať koncový užívateľ výhod,“ uzavrel Matovič.