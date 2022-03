Nezamestnanosť by mala klesať aj v nasledujúcich mesiacoch

Ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný.

BRATISLAVA. Napriek stále aktuálnej omikron vlne pandémie by miera nezamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch mala ďalej pozvoľne klesať.

Tvrdí to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Novým rizikom na obzore i pre trh práce je vojnový konflikt na Ukrajine.

Pozitívny scenár v prípade dostatku ropy a plynu

Ten má potenciál oslabiť ekonomický rast v Európe, vrátane Slovenska, a znížiť tak aj dopyt zamestnávateľov po pracovnej sile, najmä v prípade zastavenia dodávok plynu z Ruska.

„V našom základom scenári so zachovanými tokmi komodít z Ruska však očakávame, že dopady na ekonomický rast by mohli byť tlmené, ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný a nemal by vykázať zásadnejší nárast nezamestnanosti.," uviedol analytik.

Utečenci z Ukrajiny by podľa neho mohli krátkodobo aspoň čiastočne zmierniť problém so zvyšujúcim sa počtom voľných pracovných miest v ekonomike.

Problémom by však opäť mohol byť nesúlad medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile. Medzi utečencami sú totiž podľa analytika prevažne ženy a deti, pričom voľné pozície sú najmä v priemysle, prípadne v stavebníctve a doprave.

Viac ako 185-tisíc uchádzačov o zamestnanie

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 6,86 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti januáru tohto roka znížila o 0,10 percentuálneho bodu na 7,48 percenta.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v druhom mesiaci tohto roka medzimesačne klesol o 2,6 tisíca na takmer 185,4 tisíca.

Dávky v nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka dostalo 37,8 tisíca osôb. Oproti januáru ide nárast o 2,8 tisíca ľudí. Nárast prišiel po tom, ako počet poberateľov dávok v nezamestnanosti štyri mesiace po sebe klesal.

Medziročne sa počet poberateľov dávky v minulom mesiaci znížil o 9-tisíc. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Podmienkou nároku na nezamestnaneckú dávku je získanie najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu pritom nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu, resp. dennej hrubej mzdy zamestnanca.