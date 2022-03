Vojna môže zabrániť sejbe. Ukrajina nemusí vyprodukovať dosť plodín na export

Ukrajina je piatym najväčším exportérom pšenice na svete.

Kyjev 20. marca (TASR) - Ukrajina tento rok možno nebude schopná vyprodukovať dostatok plodín na splnenie exportných kvót, ak vojna zabráni sejbe. Upozornil na to Oleh Ustenko, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ukrajina má dostatok zásob obilia a potravín, aby prežila rok, ale ak bude vojna pokračovať, nebude môcť vyvážať obilie do sveta a nastanú problémy," povedal Ustenko.

Ukrajina je piatym najväčším exportérom pšenice na svete, čo vyvoláva obavy, že konflikt by mohol spôsobiť globálnu krízu potravinovej bezpečnosti. Toto znepokojuje najmä Blízky východ a severnú Afriku, ktoré konzumujú najvyššie množstvo pšenice na obyvateľa – približne dvojnásobok svetového priemeru. Viac ako polovica z toho sa dováža z Ukrajiny a Ruska.

Niektoré štáty už pre vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, dvoma obilnými veľmocami, zavádzajú vývozné obmedzenia. Európska únia (EÚ) naznačila, že zmení "celý svoj prístup" k poľnohospodárskej politike s cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť.

Skupina G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) a Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) varujú, že protekcionizmus môže zvýšiť ceny a viesť k prázdnym regálom v krajinách závislých od dovozu.

"Akákoľvek stabilita, ktorú dosiahnete v krajine, ktorá zaviedla zákaz vývozu, je nestabilitou exportovanou do zvyšku sveta," povedal Joseph Glauber, vedúci výskumník z International Food Policy Research Institute vo Washingtone a dodal, že to "má to kaskádový efekt".

Predstavitelia EÚ budú v pondelok diskutovať o spôsoboch, ako zabezpečiť istejšie dodávky potravín.

Vojna na Ukrajine