Agentúra pre energetiku sa obáva globálneho šoku pri dodávkach ropy

PARÍŽ. Svet by mohol čeliť najväčšiemu "šoku" pri dodávkach ropy za uplynulé desaťročia, keďže jedného z kľúčových exportérov komodity, Rusko, zasiahli sankcie za jeho inváziu na Ukrajinu.

Upozornila na to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Kríza desaťročí

Agentúra so sídlom v Paríži znížila svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2022 s odôvodnením, že prudký nárast cien komodít a sankcie proti Rusku "výrazne stlačia globálny hospodársky rast".

Vo svojej mesačnej správe skonštatovala, že globálne energetické trhy sa ocitli na križovatke, pričom hrozí najväčšia dodávateľská kríza za celé desaťročia. A hoci je príliš skoro na prognózy, kríza môže viesť k trvalým zmenám na energetických trhoch.

Rusko, jeden z najväčších svetových exportérov ropy, tvrdo zasiahlo množstvo medzinárodných sankcií pre vojnu na Ukrajine, čo spôsobilo prudký nárast cien tzv. čierneho zlata.

Aj keď sa sankcie netýkajú energií, veľké ropné spoločnosti, obchodníci, lodní dopravcovia a banky "vycúvali z obchodovania s touto krajinou", pripomenula IEA.

Zároveň, USA a Británia oznámili vlastný zákaz dovozu ruskej ropy.

"Dôsledky možnej straty exportu ruskej ropy na svetové trhy nemožno podceňovať," uviedla IEA, podľa ktorej perspektíva rozsiahleho prerušenia ruskej ťažby v dôsledku sankcií, ako aj rozhodnutie firiem vyhýbať sa dovozu z Ruska, vyvoláva obavy z globálneho šoku v dodávkach ropy.

Odmietanie ruskej ropy

Agentúra uviedla, že ruská produkcia ropy by mohla od apríla klesnúť o tri milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne. A to by sa mohlo ešte zhoršiť, ak sa "obmedzenia alebo verejné odmietanie (ruskej ropy) vystupňujú".

Objavili sa však aj "nepatrné náznaky zvýšenia dodávok z Blízkeho východu alebo výrazného prerozdelenia obchodných tokov", uviedla agentúra.

IEA v stredu znížila svoju prognózu rastu dopytu po rope v tomto roku o takmer milión barelov denne. Najnovšie tak očakáva, že stúpne o 2,1 milióna barelov na celkových 99,7 milióna barelov denne.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v utorok (15. 3.) potvrdila svoju predpoveď rastu dopytu v roku 2022 o 4,2 milióna barelov denne.

Skupina však varovala, že jej prognóza sa "môže zmeniť v nadchádzajúcich týždňoch, keď bude jasnejší vplyv geopolitických otrasov".

OPEC a jeho spojenci vrátane Ruska v uplynulých mesiacoch zvyšovali svoju produkciu len mierne. Ceny ropy po ruskej invázii na Ukrajinu vyleteli na 14-ročné maximum, tento týždeň však klesli pod hranicu 100 USD (90,96 eura) za barel.

