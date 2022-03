Vláda bude regulovať ceny energií. Domové kotolne sa musia prihlásiť

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek predstavil pripravované opatrenia.

BRATISLAVA. Domové kotolne budú môcť byť regulovanými subjektmi od budúceho roka, ak o to požiadajú. Prihlásiť sa musia do konca apríla 2022.

Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek k vládou schválenej novele zákona o regulácii sieťových odvetví po stredajšom rokovaní vlády.

Domové kotolne sa musia prihlásiť

"Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo ďalší návrh na zmiernenie dosahov, ktoré so sebou prináša kríza a konflikt (na Ukrajine), a to dosahov na ceny energií pre spotrebiteľov na Slovensku. Návrh zákona sme predložili do skráteného legislatívneho konania, pretože bez jeho existencie hrozia štátu, a najmä podnikateľom, ale aj iným subjektom veľké hospodárske škody. Je to novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ale aj iné zákony, ako je zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zákon o energetike," priblížil.

"Domové kotolne budú mať možnosť od budúceho roka byť regulovanými subjektami, ak o to požiadajú. Je to tzv. systém opt-in, to znamená, ak sa prihlásia do 30. apríla tohto roku, na budúci rok im bude uznaná regulovaná cena tak ako všetkým ostatným domácnostiam alebo subjektom so spotrebou plynu do 100 megawatthodín (MWh) ročne," spresnil.

Reguláciu ovplyvní vývoj trhu

Upozornil, že regulácia nie je všeliek. "Od vývoja cien na trhoch sa bude odvíjať aj regulovaná cena, ktorá môže byť aj veľmi vysoká," podčiarkol.

Každá jedna domová kotolňa dostane podľa neho však možnosť byť na budúci rok regulovaná, aj ak nepadla do kategórie objemu 100 MWh.

Opatrenia po krachu dodávateľov

Druhá zmena, ktorú v stredu schválila vláda, je podľa Galeka ochrana tzv. dodávateľov poslednej inštancie, ktorí museli pokrývať záväzky skrachovaných iných dodávateľov energií.

"Tieto skrachované firmy si často zobrali so sebou zazmluvnené objemy elektriny či plynu, ktoré na trhu rýchlo speňažili. Dodávatelia poslednej inštancie museli objemy energie nakupovať zase na spotovom (krátkodobom) trhu," oznámil.

Vysvetlil, že podľa navrhovanej novely každý skrachovaný dodávateľ energie, ktorý požiada o vrátenie licencie, bude mať povinnosť odovzdať za nákupné ceny plyn či elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie.

Taktiež sa podľa neho zavádza zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude mať možnosť dopredu zabrániť obchodu s elektrinou alebo plynom skrachovaného dodávateľa.

Lokálne zdroje bez limitov

Doplnil, že zákon o podpore OZE mení podmienky tzv. lokálneho zdroja.

"Lokálny zdroj do dnešného dňa fungoval tak, že každý výrobca vlastnej elektriny si mohol takúto elektrinu spotrebovať sám u seba, ale bolo to limitované 500 kilowattmi (kW)," ozrejmil.

Priblížil, že podľa novely už lokálny zdroj nebude limitovaný.

"Jediným obmedzením bude maximálna rezervovaná kapacita, teda ich vlastný príkon, čo si (výrobcovia) spotrebovávajú. Taktiež nebudú limitovaní tým, koľko elektriny môžu dodať do siete. Doteraz to bolo 10 %, teraz tento limit rušíme," dodal.