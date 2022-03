Koncern OMV plánuje ukončiť ťažbu ropy a zemného plynu

V budúcnosti chce rásť najmä v chemickom odvetví.

VIEDEŇ. Rakúsky ropný a plynárenský koncern OMV plánuje v dlhodobom horizonte úplne zastaviť ťažbu ropy a zemného plynu. V budúcnosti chce rásť najmä v chemickom odvetví.

Skupina si stanovila konkrétny predbežný cieľ znížiť do roku 2030 ťažbu ropy a zemného plynu o 20 percent.

Zisky však majú zostať stabilné, pričom akcionárom spoločnosť sľubuje rastúce dividendy.

O kľúčových bodoch stratégie, ktorú koncern oficiálne predstaví v stredu, informovala rakúska tlačová agentúra APA.

Ťažbu ropy chce skupina do roku 2030 znížiť o zhruba 30 percent a zemného plynu o asi 15 percent.

Investície do ťažby oboch komodít budú pokračovať do roku 2026 s dôrazom na rozvoj plynových projektov, potom sa majú výrazne znížiť. Ťažbu ropy a zemného plynu pre využitie v energetike plánuje OMV ukončiť do roku 2050.