Intel postaví v Nemecku nový produkčný závod

Európa má nedostatok polovodičov.

SANTA CLARA. Intel chce v Nemecku za 17 miliárd eur postaviť produkčný závod. To je súčasťou širšieho plánu amerického koncernu, ktorý chce v Európe v najbližších 10 rokoch preinvestovať 80 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Európa sa v reakcii na aktuálny nedostatok polovodičov spôsobený pandémiou snaží prilákať globálnych výrobcov čipov do regiónu. Európska únia (EÚ) preto pripravuje rozsiahle stimuly.

Intel vo Francúzsku postaví výskumné centrum a v Írsku rozšíri existujúci produkčný závod. Navyše, s Talianskom rokuje o otvorení nového baliaceho závodu.

Nový nemecký závod bude stáť v Magdeburgu a mali by sa tu vyrábať čipy menšie než dva nanometre, čo sa Intelu zatiaľ ešte nepodarilo.

To znamená, že sa počíta s najmodernejšou technológiou. Výstavba sa začne v prvej polovici budúceho roka a do prevádzky by sa nový závod mal dostať v roku 2027.

EÚ si stanovila ambiciózny cieľ do roku 2030 zvýšiť svoj podiel na globálnych dodávkach čipov na 20 %, čo by znamenalo zoštvornásobenie produkcie.