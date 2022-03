Slovensko sa stane súčasťou Svetového potravinového programu OSN

Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. Bude tu pôsobiť päťčlenný tím.

BRATISLAVA. Slovensko bude súčasťou Svetového potravinového programu Organizácie spojených národov (OSN), ktorý v súvislosti s konfliktom na Ukrajine spustil humanitárnu operáciu s názvom World Food Programme (WFP).

Jej cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. Na Slovensku bude pôsobiť päťčlenný tím.

Informoval o tom Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tlačovej správe.

Gestorom programu na Slovensku je rezort pôdohospodárstva.

„Našim partnerom zo Svetového potravinového programu chceme byť nápomocní všade, kde to bude potrebné. Či už pri logistike, zabezpečení skladov, ale aj pri začlenení utečencov do pracovného, sociálneho a edukačného systému. Vzhľadom na to, že drvivú väčšinu utekajúcich tvoria ženy a deti, ich zaradenie bude náročné, ale aj v tomto prispejeme v maximálne možnej miere,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽANO).

V najbližších dňoch by mali zástupcovia WFP navštíviť východné Slovensko, kde ich cieľom bude zmapovať situáciu, stretnúť sa s miestnymi predstaviteľmi a predstaviteľmi mimovládnych organizácií.

Zástupcovia WFP na Slovensku budú mapovať situáciu z hľadiska logistiky a prepravy tovaru cez slovensko-ukrajinské hranice, reflektovať potreby utečencov, a nadväzovať vládne a miestne kontakty.

Najväčší tím zamestnancov WFP pôsobí aktuálne v Poľsku, no prítomný je aj v Rumunsku, Moldavsku a Maďarsku.