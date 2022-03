MH Teplárenský holding nezvýši tento rok ceny tepla, budúci rok je otázny

Negatívny vplyv sa bude spoločnosť snažiť eliminovať úspornými opatreniami.

BRATISLAVA. MH Teplárenský holding, ktorý združuje šesť teplárenských spoločností na Slovensku, nebude tento rok zvyšovať ceny tepla pre svojich odberateľov, a to ani napriek rastúcim cenám za zemný plyn využívaného na výrobu tepla.

Pre TASR to potvrdila marketingová manažérka holdingu Andrea Devánová. Zvyšovanie cien tepla však pre nárast ceny tejto komodity na svetových trhoch nevylučuje budúci rok, a to aj v desiatkach percent.

"Zemný plyn na tento rok máme plne zakontrahovaný za vopred dohodnuté ceny, takže nárast jeho cien v tomto roku sa do cien našich služieb nepremietne. Otáznik visí nad rokom budúcim, pre ktorý by cena tepla mohla vzrásť v desiatkach percent," uviedla Devánová.

Nastať by to mohlo v prípade, ak by cena zemného plynu zostala na súčasnej úrovni. Aktuálne sa blíži k sume 100 eur za megawatthodinu.

Vývoj cien pozorne sledujú

Ubezpečuje, že spoločnosti spadajúce pod holding veľmi pozorne sledujú vývoj na trhu s energiami, ceny ktorých sa začali prudko dvíhať už v druhej polovici minulého roku.

Ďalší nárast sa očakáva aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine a prístupom Ruskej federácie k otázke dodávok plynu do Európy.

Pokiaľ ide o infláciu, jej rast podľa Devánovej ovplyvní ďalšie náklady, ktoré majú výrobcovia tepla, napríklad na obsluhu, údržbu či opravy.

Spoločnosť však zdôrazňuje, že sa budú snažiť tento negatívny vplyv eliminovať úspornými opatreniami, ktoré naštartovali už v roku 2020. Je si zároveň vedomá toho, že ani maximálnymi úspornými opatreniami z jej strany nebude schopná vykompenzovať nárasty cien primárnych energií.

"Stále sme v transformačnom procese zlučovania šiestich štátnych teplární do jednej právnej entity. Avšak rok 2022 bude skôr rokom rozvoja spoločnosti," doplnila Devánová.

Ceny schvaľuje regulačný úrad

Holding v súčasnosti poskytuje služby obyvateľom vo forme zabezpečenia tepelného komfortu, pričom teplo predáva za ceny schvaľované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Tento regulačný úrad povoľuje dať do cien za teplo len preukázateľné náklady, ako sú palivo, obsluha, opravy, odpisy a podobne. Z toho vyplýva, že ak holding zvýši cenu za teplo, tak len z dôvodu rastu externých komodít, respektíve služieb, ktoré nevie ovplyvniť.

"Hospodárske výsledky a tvorba zisku nie sú hlavným cieľom nášho snaženia, sú však nevyhnutným predpokladom rozvoja a schopnosti dlhodobo garantovať férovú cenu tepla a chladu pre občanov," dodala Devánová.

MH Teplárenský holding zastrešuje Bratislavskú teplárenskú, Trnavskú teplárenskú, Žilinskú teplárenskú, Martinskú teplárenskú, Zvolenskú teplárenskú a Tepláreň v Košiciach.