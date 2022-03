Smer sa pokúsi zvolať mimoriadnu schôdzu k zabezpečeniu energetických zdrojov

Robert Fico chce, aby sa vláda nedopustila zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska.

BRATISLAVA. Opozičný Smer iniciuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR o "ohrození energetických záujmov SR" a o opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja.

Chce, aby sa vláda zaviazala, že bude proti zastaveniu dodávok plynu a ropy z Ruska. Návrh na zvolanie schôdze plánujú podať v stredu 9. marca. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii.

Fico by v EÚ vetoval zákaz dovozu z Ruska

Fico priblížil, že podľa ústavného zákona o spolupráci NRSR a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ) môže parlament prijímať záväzné stanoviská, ktorými je vláda viazaná, ak ide rokovať o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú EÚ.

Na mimoriadnej schôdzi by ako jediný bod malo byť uznesenie NRSR k stanovisku Slovenska o ohrození energetických záujmov hospodárstva a občanov SR a o opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja.

"Chceme veľmi jasne povedať, že ak sa bude rokovať o zastavení dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie, naša vláda bude proti," opísal predseda Smeru znenie stanoviska, o ktorom by mal rokovať parlament.

Jeho predstava je taká, že mimoriadna schôdza by sa mohla uskutočniť v rámci riadnej, ktorá sa začína 15. marca.

Na základe rokovacieho poriadku má predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.

Slovensko by prišlo o príjmy z tranzitu

Podľa Fica prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger (OĽANO) pripúšťajú, že sú pripravení súhlasiť so zastavením dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie. Ak by takéto rozhodnutie nastalo, podľa neho by to znamenalo prudký nárast cien pohonných látok.

Podotkol, že Slovensko by prišlo aj o príjmy, pokiaľ ide o tranzit. V prípade prudkého nárastu ceny plynu a ropy podľa neho treba rátať s nárastom cien všetkého.

Fico kritizoval aj návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na skoršiu výplatu 13. dôchodkov. Podľa Fica v tomto prípade ani nejde o 13. dôchodok, ale len o vianočný príspevok.