Európa by mohla budúcu zimu zvládnuť bez ruského plynu

Analytici počítajú s výpadkom 38 percent dodávok plynu.

BERLÍN. Európa by za istých podmienok mohla budúcu zimu zvládnuť bez ruského plynu, uviedla poradenská spoločnosť Aurora Energy Research vo svojej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Alternatívne stratégie

Analytici v takom prípade počítajú s výpadkom 109 miliárd kubických metrov (m3) plynu, čo zodpovedá 38 % zo všetkých plánovaných dodávok do Európskej únie (EÚ). Túto medzeru by museli zaplniť iné dodávky a zníženie spotreby.

Alternatívne dodávky sa dajú zvýšiť prostredníctvom kombinácie vyššieho dovozu skvapalneného plynu rovnako ako plynovodného importu z iných oblastí a posilnením domácej produkcie, uvádza sa v štúdii.

Dôležitú úlohu majú aj zásobníky, ktoré by podľa modelového prepočtu mali byť na začiatku budúcej zimy naplnené na 90 %. Analytici na základe aktuálnych cien predpokladajú, že by to stálo 60 miliárd eur až 100 miliárd eur.

Atómové a uhoľné elektrárne ešte zostanú

Okrem toho by bolo potrebné zníženie spotreby plynu vo všetkých oblastiach ekonomiky. Napríklad, v Nemecku by sa mohlo oddialiť vypnutie atómových a uhoľných elektrární s celkovou kapacitou 25 gigawattov (GW), čo by vykompenzovalo spotrebu plynových elektrární v objeme okolo 12 miliárd m3 plynu. Naopak, zvýšila by sa spotreba uhlia a emisie oxidu uhličitého (CO2).

Ak by sa však zastavili aj dodávky ruského uhlia, znamenalo by to veľkú výzvu pre prevádzkovateľov uhoľných elektrární. Spotrebu by mierne mohli znížiť aj domácnosti zmenou návykov.

