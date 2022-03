Slovensko môže minúť v dôsledku vojny jednu až dve miliardy eur, tvrdí Matovič

Vojna bude za tento rok stáť jedného slovenského zamestnanca približne 500 až 1000 eur, hovorí Matovič.

BRATISLAVA. Náklady, ktoré bude mať Slovensko v dôsledku vojny na Ukrajine, môžu dosiahnuť výšku jednej až dvoch miliárd eur. Vyhlásil to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v diskusnej relácii TA3 V politike.

Avizuje obrovské ekonomické škody pre Slovensko i Európu. Poprosil ľudí, aby nepodliehali panike, keďže naše európske spoločenstvo je podľa neho silné a zomknuté.

Za vojnu zaplatíme

"Odhadujem, že celkové náklady, priame a nepriame, ktoré bude mať SR s Putinovou vojnou, môžu dosiahnuť výšku niekde medzi jednou až dvomi miliardami eur," povedal minister s tým, že vojna bude za tento rok stáť jedného slovenského zamestnanca približne 500 až 1000 eur.

Matovič si myslí, že na náklady Slovenska napríklad s prijatím utečencov, ich ubytovaním, poskytovaním zdravotnej starostlivosti či dávok v hmotnej núdzi zatiaľ nebude stačiť balík európskych peňazí. EÚ bude musieť podľa neho vytvoriť výraznejšie balíky pomoci voči krajinám ako Poľsko, Slovensko či Rumunsko, ktoré zažívajú nápor utečencov.

"Budeme sa snažiť získať všetko, čo sa bude dať z príspevkov z Európy, ale určite nás to vyjde výrazne viac," dodal.

Inflácia neklesne, ceny porastú

Inflácia podľa Matoviča klesať nebude. "Všetci sme žili v tom, že inflácia nám začne klesať. Na základe toho, čo Putin urobil, je dosť možné, že v Európe môže vystreliť inflácia na 15 percent," informoval.

Minister financií skonštatoval, že vojna na Ukrajine zasiahla aj do debát o kompenzácii zvýšených cien a energií. "Prostriedky, ktoré sme chceli použiť na valorizácie či na preplácanie vyšších cien energií, nedokážeme teraz použiť na tento účel," pripomenul.

Za reálnu hrozbu označil uzavretie prívodov plynu a ropy do Európy vzhľadom na to, že ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol snažiť prinútiť Európu nepomáhať Ukrajine.

Vojna na Ukrajine