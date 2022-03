Energetická agentúry načrtla plán zníženia dodávok ruského plynu

Invázia zdôraznila závislosť Únie od ruského plynu.

PARÍŽ. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži zverejnila vo štvrtok 10-bodový plán, ako by Európska únia mohla v nasledujúcom roku znížiť import ruského plynu o tretinu.

Závislosť Európskej únie

Invázia na Ukrajinu zdôraznila závislosť EÚ od dovozu ruského plynu.

V minulom roku EÚ importovala z Ruska približne 140 miliárd kubických metrov plynu (m3) potrubím a ďalších 15 miliárd m3 vo forme skvapalneného zemného plynu (LNG). To predstavovalo 45 % dovozu plynu do európskeho bloku a takmer 40 % z jeho spotreby.

IEA odporučila EÚ nepodpisovať žiadne nové zmluvy o plyne s Ruskom, maximalizovať dodávky z iných zdrojov, urýchliť nasadenie solárnej, veternej a jadrovej energie a zlepšiť energetickú efektívnosť v domácnostiach a podnikoch.

"Nikto si už nerobí ilúzie. Využívanie zdrojov zemného plynu zo strany Ruska ako ekonomickej a politickej zbrane ukazuje, že Európa musí konať rýchlo, aby bola pripravená čeliť značnej neistote v súvislosti s dodávkami ruského plynu budúcu zimu," uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol vo vyhlásení.

Zníženie ruského dovozu na nulu je pre Európu veľkou výzvou. Očakáva sa, že Moskva v záujme vlastnej finančnej stability bude naďalej pokračovať v dodávkach plynu do Európy.

EÚ má spojenia plynovodmi s Nórskom, Alžírskom a Azerbajdžanom, ktoré však majú obmedzenú kapacitu na zvýšenie produkcie.

Môže tiež dovážať viac LNG loďami, najmä z Kataru, Austrálie a USA, ale kapacita jej prístavných terminálov na LNG, ako aj rafinérií pri premene LNG na využiteľný plyn, je obmedzená.

V súlade s plánom nulových emisií

IEA uviedla, že jej opatrenia sú v súlade s existujúcim plánom na dosiahnutie „nulových čistých“ emisií v EÚ do roku 2050, ktorý už predpokladal, že Únia do roku 2030 eliminuje dovoz ruského plynu.

„V stávke je potreba urýchliť boj proti klimatickým zmenám a, ako teraz vidíme, krátkodobú energetickú bezpečnosť európskeho kontinentu,“ povedala Barbara Pompiliová, ministerka pre ekologickú transformáciu vo Francúzsku, ktoré v súčasnosti predsedá EÚ. "Desaťbodový plán, ktorý navrhla IEA, obohatí naše premýšľanie," dodala.

Európska komisia sa chystá budúci týždeň načrtnúť plány, ako znížiť svoju závislosť od ruského plynu.

IEA navrhla tiež drastickejšie opatrenia, ak by sa dovoz ruského plynu musel obmedziť rýchlejšie, priznala však, že EÚ by za to zaplatila vysokú cenu v rámci tzv. klimatickej politiky. Zahŕňalo by to totiž prechod z plynových elektrární na uhoľné a používanie ropy alebo iných fosílnych palív. Podľa IEA by to znížilo dovoz ruského plynu na 80 miliárd m3, teda o viac ako polovicu.

„Znížiť závislosť od ruského plynu nebude pre EÚ jednoduché a bude si vyžadovať spoločné a trvalé politické úsilie vo viacerých sektoroch,“ konštatuje sa v správe.

