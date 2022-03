Matovič nevylučuje posilnenie obranného rozpočtu

Minister financií tiež informoval, že rezorty komunikujú o príspevku na ubytovanie utečencov.

BRATISLAVA. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nevylučuje posilnenie obranného rozpočtu štátu. Zdôraznil však, že nakupovať v rámci armády treba zodpovedne a efektívne.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.

Obranný rozpočet

"Na základe situácie, ktorú vidíme za našimi hranicami, je na mieste sa zaoberať tým, ako posilniť obranný rozpočet. Je to legitímna otázka," povedal Matovič.

Na druhej stane sa podľa neho treba zamyslieť, či sme sa v obranných nákupoch vybrali správnou cestou, napríklad pri obrnených transportéroch. Podotkol, že tieto je schopný zlikvidovať aj dron, ktorý stojí zlomok ceny a môže byť efektívnejší.

Prípadná diskusia sa podľa neho bude musieť týkať aj otázky, na úkor akej oblasti sa bude zvyšovať obranný rozpočet.

Na margo slovenskej politickej scény uviedol, že vojna na Ukrajine nám umožňuje lepšie roztriediť jednotlivé strany na nej.

Líder Smeru Robert Fico má podľa neho "na čele napísané, že bez problémov by vydal Slovensko do rúk Putina". Odvoláva sa na názory, ktoré jeho strana prezentuje.

"O Republike a fašistoch ani nehovorím," podotkol líder OĽANO. Dodal, že predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini sa zas vždy postaví na niektorú stranu podľa prieskumov verejnej mienky.

Príspevok na ubytovanie utečencov

Minister financií tiež informoval, že rezorty dopravy, vnútra a financií medzi sebou intenzívne komunikujú o návrhu príspevku na ubytovanie pre tých, ktorí takto pomôžu ukrajinským utečencom a poskytnú im ubytovanie.

Legislatívna podoba by mohla byť hotová a predložená buď vo štvrtok (3. 3.) alebo v piatok (4. 3.).

Príspevok bude poskytovaný na deň, a to vo výške sedem eur na dospelú osobu a 3,5 eura na dieťa. Pri 30-dňovom mesiaci to bude 210 eur na dospelého a polovičná suma na dieťa.

"V prípade súkromných osôb tá suma by bola oslobodená od dane z príjmu, v prípade podnikateľských subjektov by nebola," poznamenal minister s tým, že tento príspevok sa tak bude poskytovať komukoľvek, kto vie ubytovať utečencov z Ukrajiny.

Či už ich prichýlia slovenské rodiny u seba doma, alebo hotely, penzióny, samosprávy, neziskové organizácie a tak ďalej.

Príspevok by mali podľa návrhu vyplácať žiadateľom obce s tým, že ministerstvo financií im má rozpočty "dotankovať".

Na otázku, či tento návrh má podporu naprieč celou koalíciu minister, odpovedal, že už "našťastie nikto v koalícii nespochybňuje nutnosť pomáhať takýmto spôsobom ľuďom pomáhajúcim utečencom".

Naznačil však, že na žiadosť jedného z koaličných partnerov bude táto pomoc zatiaľ v platnosti do konca júna. "Ja osobne počítam s tým, že sa mi nakoniec podarí presadiť, že bude táto intervencia zo strany štátu alebo pomoc voči ľuďom, ktorí pomáhajú, platiť dovtedy, dokedy to bude potrebné," povedal minister.

Koľko bude tento príspevok štát stáť, zatiaľ Matovič vyčísliť nevie. Nedá sa totiž predvídať, koľko utečencov tu bude chcieť ostať. V hre je aj možnosť preplatenia časti nákladov Európskou úniou.

"Ale budeme to robiť aj za situácie, ak nám to nepreplatí," povedal minister. Nateraz sa teda počíta s tým, že sa to zaplatí zo štátneho rozpočtu.

Zároveň aj na opatrenia v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou je podľa ministra potrebné počítať s tým, že štát musí byť pripravený na čokoľvek. "Nemáme limitovanú sumu, koľko bude treba, toľko prostriedkov musíme v štátnom rozpočte zabezpečiť," poznamenal Matovič.

Príspevok nikto nediskutoval so samosprávami

Samosprávy si nemôžu dovoliť vyplácať príspevky za ubytovanie utečencov z Ukrajiny a následne čakať, kedy a v akom rozsahu ich bude štát refundovať. Vyhlásilo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Tvrdí, že minister financií s nimi o tejto téme nediskutoval. Štát by mal podľa ZMOS-u financovať ubytovanie utečencov hotelom a penziónom.

To považuje ZMOS za adresné a efektívne vzhľadom na to, že hotelový sektor utrpel aj v dôsledku pandémie. Umožnilo by to podľa nich aj prehľad o pohybe cudzincov.

ZMOS tvrdí, že po zverejnení informácie o preplácaní príspevku cez obce sa ľudia obracajú na samosprávy, aby im vyplatili to, čo Matovič prezentoval v médiách.

"Je na škodu, že pán minister Matovič s nami o tejto téme nediskutoval, mohli sme predchádzať situáciám, ako je táto," skonštatoval v stanovisku hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Úvahy o preplácaní výdavkov samospráv nie sú podľa ZMOS-u správnym spôsobom uvažovania.

"Situácia v samosprávach nie je taká, aby si mohli dovoliť financovať túto oblasť a potom čakať na štát, kedy a čo im v akej výške refunduje. Veď aj z dôvodu nedostatku disponibilných financií sme zriadili transparentný účet, aby sme pomohli samosprávam, ktoré krvácajú na výdavkoch, lebo z vlastných rozpočtov doteraz ťahajú humanitárnu pomoc," uviedol Kaliňák.

Štát by mal pomôcť hotelom a penziónom, ktoré by mohli využiť časť svojich ubytovacích kapacít pre utečencov.

"To by mal financovať štát a aj takto pomôcť tomuto sektoru. Zároveň by pomohol vytvoriť model efektívneho prehľadu o pohybe migrantov, čo umocní pocit bezpečia a zamedzí napríklad riziku obchodovania s ľuďmi," upozornil hovorca s tým, že ak štát nepomôže hotelom a penziónom, stanú sa nevyužívanými alebo skrachujú.

Hotely a penzióny sú podľa združenia samospráv povinné obratom informovať cudzineckú políciu, ktorá by mala detailný prehľad o vývoji situácie. "Okrem toho by mal štát financovať aj využité ubytovacie kapacity samosprávnych krajov," doplnil Kaliňák.

