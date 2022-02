Slovensko podľa premiéra bude musieť myslieť na svojou sebestačnosť a bezpečnosť

Toto nevieme urobiť z večera do rána, upozorňuje Heger.

BRATISLAVA Slovensko bude musieť myslieť na svojou vlastnú sebestačnosť a bezpečnosť. V relácii Braňa Závodského v rádiu Expres to povedal premiér Eduard Heger. Ako dodal, odpútanie sa od energetickej závislosti od Ruska je inšpiráciou pre každú súdnu krajinu.

„Toto nevieme urobiť z večera do rána. Tie kroky sa podnikajú a myslím, že teraz sa to zrýchli, pretože ak máte partnera, ktorý je schopný vás kedykoľvek napadnúť a vraždiť vašich obyvateľov, tak vidíte, že to asi nie je úplne spoľahlivý partner. Je mi to veľmi ľúto, že takéto veci sa dejú," zhodnotil.

Vojna na Ukrajine