O uzavretí vzdušného priestoru pre ruské lety sa môže rozhodnúť zakrátko, tvrdí Doležal

Vzdušný priestor uzavreli už Nemecko, Česko či Poľsko.

BRATISLAVA. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predpokladá, že do 24 hodín by sa mohol uzavrieť vzdušný priestor Slovenska pre ruské lety. Povedal to po nedeľnom rokovaní vlády.

Téma uzavretia vzdušného priestoru bola podľa neho na stole okamžite. Nateraz je však rozhodnutie také, že Slovensko postupuje koordinovane s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ).

V nedeľu večer by pravdepodobne mala zasadnúť mimoriadna rada ministrov dopravy EÚ. Riešiť sa tam bude aj uzavretie vzdušného priestoru a "na pondelkovej vláde môže padnúť rozhodnutie", skonštatoval Doležal. "Ja ako minister dopravy som pripravený okamžite implementovať rozhodnutie vlády SR," poznamenal.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) hovorí, že Slovensko má dôvod, prečo neuzavrelo vzdušný priestor pre ruské lety. Prosí ľudí, aby dôverovali vláde v tom, čo robí.

Uzavretie svojho vzdušného priestoru pre ruské lety už oznámili krajiny, ako Taliansko, Nemecko, Fínsko, Írsko, Česko, Poľsko, Bulharsko či Estónsko.

