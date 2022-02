Operátori evidujú viac hovorov na Ukrajinu, znižujú ceny

Operátori vyjadrujú podporu a solidaritu.

BRATISLAVA. Mobilní operátori na Slovensku evidujú zvýšenie počtu hovorov smerujúcich na Ukrajinu. Reagujú aj cenami, niektorí ju znižujú, iní poskytnú možnosť volať alebo posielať SMS správy na Ukrajinu bezplatne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mobilný operátor 4ka sa rozhodol až do odvolania znížiť cenu volaní a SMS zo Slovenska na Ukrajinu na polovicu.

"Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali niekoľkonásobné zvýšenie počtu hovorov smerujúcich na Ukrajinu. Je zrejmé, že v zložitej situácii sa ocitli aj rodiny našich zákazníkov. Aj preto sme sa rozhodli zareagovať a aj týmto spôsobom vyjadriť našu podporu a solidaritu občanom Ukrajiny," poznamenal riaditeľ marketingu a komunikácie operátora Roland Kyška.

Slovak Telekom zase na sociálnej sieti informoval, že odchádzajúce medzinárodné hovory a SMS zo Slovenska na Ukrajinu budú od piatka bezplatné.

"Zákazníci, ktorí sa nachádzajú v roamingu na Ukrajine, majú rovnako od uvedeného dátumu bezplatné roamingové prichádzajúce aj odchádzajúce hovory a SMS do všetkých krajín sveta," dodal operátor v statuse.

Zareagoval aj ďalší operátor - O2. "O2 od dnešného dňa dočasne do konca marca zaradí Ukrajinu medzi krajiny európskej zóny. Pre zákazníkov to bude znamenať, že do sietí ukrajinských operátorov budú telefonovať a posielať správy za ceny ako na Slovensku," vyhlásil PR manažér operátora Ján Kalafut.

Zmena sa tak dotkne aj zákazníkov, ktorí sa práve nachádzajú na území Ukrajiny. Kalafut dodal, že rovnaký princíp bude platiť aj pre zákazníkov Tesco mobile a digitálneho operátora Radosť.