Putin tvrdí, že nechce zastaviť dodávky plynu

Západ hrozí Rusku novými sankciami.

BRATISLAVA. Rusko napriek vážnej kríze vo vzťahoch so Západom nechce zastaviť dodávky zemného plynu do zahraničia. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin.

Článok pokračuje pod video reklamou

Moskva v pondelok napriek medzinárodným protestom uznala samozvané ľudové republiky Luhansk a Doneck na východe Ukrajiny za suverénne štáty. Západ preto Rusku hrozí novými sankciami, čo vyvoláva obavy z ohrozenia dodávok energií.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Konflikt na Ukrajine: Nemecko v reakcii na Rusko stoplo schválenie Nord Stream II (minúta po minúte) Čítajte

Moskva stále zdôrazňuje, že plyn prúdil z krajiny do zahraničia vždy, a to aj v čase studenej vojny.

Putin na fóre krajín vyvážajúcich zemný plyn ďalej uviedol, že Rusko chce zvýšiť investície do plynárenského sektora a zlepšiť jeho infraštruktúru.