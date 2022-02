Už desiaty týždeň prúdi plyn cez Jamal opačným smerom

Vyvíja to tlak na zvyšovanie cien plynu v Európe.

MOSKVA. Transport zemného plynu cez plynovod Jamal-Európa, ktorým sa tradične prepravuje komodita z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračoval aj v pondelok opačným smerom, teda v reverznom režime a v nezmenenom objeme.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascadel.

Desiaty týždeň v reverznom režime

Toto je už 10. týždeň od 21. decembra 2021, odkedy transport plynu medzi Poľskom a Nemeckom funguje v opačnom smere a vyvíja tak tlak na zvyšovanie cien plynu v Európe.

V pondelok dosiahol tok plynu z Nemecka do Poľska podľa údajov z meracej stanice Mallnow približne 1,5 milióna kilowatthodín za hodinu (kWh/h), čo sa prakticky nezmenilo od víkendu.

Renominácie alebo ponuky na transport plynu z Nemecka do Poľska sa tiež očakávajú s rýchlosťou približne 1,5 milióna kWh/h do utorka rána.

Gazprom si neobjednal žiadnu kapacitu

Ruský energetický gigant Gazprom, ktorý si môže rezervovať kapacitu plynovodu v denných aukciách, si na tejto trase neobjednal žiadnu kapacitu na február a marec. Nezarezervoval si kapacitu ani na 2. a 3. štvrťrok, pričom tento týždeň sa opäť zdržal spotového predaja plynu prostredníctvom svojej elektronickej platformy.

Na ďalšej významnej trase pre ruské dodávky plynu do Európy, a to v smere na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný priechod Veľké Kapušany, dosiahli nominácie na kapacitu v pondelok 263 539 MWh. To bolo približne na úrovniach z konca minulého týždňa, ale menej ako polovica prietokov zaznamenaných začiatkom februára.

Nominácie prostredníctvom tejto trasy dosiahli začiatkom februára maximum z roku 2022, a to 850 143 MWh.