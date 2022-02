Viaceré aerolinky rušia lety na Ukrajinu, pridala sa aj SAS

Škandinávska letecká spoločnosť sa vyhne aj vzdušnému priestoru.

OSLO. Škandinávska letecká spoločnosť SAS zrušila utorkový (22. 2.) let z hlavného mesta Nórska Oslo do Kyjeva. Spoločnosť lieta na tejto linke raz týždenne.

Povedal to v nedeľu hovorca aerolínií, pričom ako dôvod uviedol súčasnú krízu na Ukrajine. Je to v krátkom čase ďalšia európska letecká spoločnosť, ktorá sa pre napätú situáciu na Ukrajine rozhodla zrušiť svoje lety do tejto krajiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorca aerolínií SAS, ktorého citovala agentúra Reuters, zároveň dodal, že spoločnosť sa až do 27. februára bude vyhýbať ukrajinskému vzdušnému priestoru. Ďalšie kroky, ako aj rozhodnutie v súvislosti s letom Oslo - Kyjev 1. marca oznámi neskôr.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najväčšie ukrajinské aerolinky premiestnili lietadlá do iných krajín Čítajte

Už v sobotu oznámila rovnaké rozhodnutie nemecká Lufthansa. Ako uviedla, od 21. do 28. februára pozastavuje lety do a z Kyjeva a Odesy. Spoločnosť, ktorá kontroluje aj firmy Eurowings, Swiss, Brussels Airlines a Austrian Airlines, informovala, že situáciu bude naďalej pozorne monitorovať a o ďalších letoch rozhodne v nasledujúcich dňoch.

Medzi prvými oznámila pozastavenie svojich letov na Ukrajinu a z nej holandská letecká spoločnosť KLM, ktorá o tom informovala pred týždňom.