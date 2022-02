Na voľbu členov rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

BRATISLAVA. Poslanci v opakovanej voľbe nezvolili člena rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) navrhnutého Výborom Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výsledky oznámili v pléne NR SR. Po hlasovaní podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer) ukončil 55. schôdzu NR SR. V piatok by sa mali poslanci opäť zísť na 58. schôdzi.

Článok pokračuje pod video reklamou

V sále bolo prítomných 133 poslancov. Medzi navrhovanými kandidátmi boli Martin Lukačovič, Michaela Rakovická, Milan Roman a Dagmar Valuchová.

Na voľbu členov rady SPF je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. V opakovanej voľbe nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený člen rady SPF, vykoná sa nová voľba.

Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada.

Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to ôsmich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.

Plánovaná mimoriadna schôdza na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) sa pre zmeny priebehu rokovania presunula na piatok. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že sa má začať od 9.00 h.

Piatkové rokovanie by malo podľa jeho slov trvať do 14.00 h, ako býva zvykom. Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dovtedy prerokuje, malo by sa o ňom aj hlasovať. Ak nie, schôdza bude pokračovať až v utorok 22. februára.