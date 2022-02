Veľkí teplári ponúkajú domácnostiam návrat k centrálnemu zásobovaniu teplom

Sú ochotní poskytnúť maximálnu súčinnosť.

BRATISLAVA. Bytové domy s vlastnou kotolňou sa môžu vrátiť k centrálnemu zásobovaniu teplom (CZT). Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš, domácnostiam pripojeným na centrálne zásobovanie teplom sa podarilo väčšine veľkých teplární eliminovať zdražovanie tepla pre nárast trhových cien plynu.

Veľkí teplári sú ochotní bytovým domom poskytnúť maximálnu súčinnosť v prípade záujmu o opätovné pripojenie do siete CZT. Rovnaký návrh smeruje aj k tým, ktorí doteraz neboli v systéme CZT a je technicky možné ich na CZT pripojiť.

„Spätný návrat pripravíme celý my, a to vrátane prípadných povolení a úhrad nákladov s tým spojených. Už sa niektorí aj ozývajú, preverujú situáciu,“ podotkol Janiš.

Čím viac odberateľov, tým nižšia cena

Šéf teplárenského zväzu je presvedčený, že domácnostiam sa prejsť na CZT oplatí tak po stránke cenovej, ako aj po stránke stability a komfortu.

„Našim cieľom do budúcnosti je maximálne eliminovať výkyvy v cenách plynu pre čo najväčší počet spotrebiteľov. Naše systémy dokážu rovnomernejšie rozložiť a utlmiť v čase a vo svojom portfóliu dynamické nárasty cien. Väčšie, silnejšie spoločnosti s technickým a obchodným zázemím, s nákupnými stratégiami majú kapacitu na to, aby komoditné trhy sledovali, optimalizovali nákupnú politiku a chránili svojho spotrebiteľa, čo samostatné bytové kotolne, čo individuálni spotrebitelia jednoducho nedokážu,“ povedal Janiš.

Dodal, že v prípade CZT platí jednoduchá rovnica, a to čím viac odberateľov je pripojených, tým nižšia je výsledná cena za teplo a teplú vodu.

Niektorým cena vzrastie o vyše 50 percent

Niektorým bytovým domom s vlastnou kotolňou v tomto roku zdraželo pre vysoké ceny plynu teplo aj o 300 percent. Janiš priznáva, že aj niektorí veľkí teplári museli teplo zdražovať.

„V 44 percentách sa cena tepla oproti predošlému roku vôbec nemení, v 33 percentách sa cena tepla zvyšuje maximálne o 20 percent, v 18 percentách sa zvyšuje od 20 do 50 percent a, žiaľ, v 5 percentách cena vzrastie až od 50 do 65 percent,“ povedal Janiš s tým, že ak by bola pružnejšia regulácia zo strany štátu, tak by ceny zo systémov CZT boli ešte nižšie.

Šéf teplárov nevie, koľko bytových domov sa v minulosti od CZT odpojilo. „Žiaľ nemáme evidenciu. Ale najväčší boom bol v rokoch 2008 a 2009, kedy boli veľké rozdiely v cene plynu pre CZT a bytové kotolne v neprospech CZT,“ konštatoval Janiš.