Rozpočtová rada varuje pred mimoriadnym zvyšovaním dôchodkov. Infláciu by kompenzovalo dvakrát

V prípade mimoriadneho navýšenia treba podľa rady brať do úvahy úpravy dôchodkov v ďalších rokoch.

BRATISLAVA. Sociálne dávky aj dôchodky sú chránené voči zvyšovaniu cenovej hladiny, avšak nie v aktuálnom čase. Pre výpočet valorizácie sa totiž nepoužíva medziročné porovnanie cien za práve skončený rok, ale priemer za prvý polrok predchádzajúceho roka.

V praxi to znamená viac ako ročný posun valorizácie dôchodkov, ktorá kompenzuje infláciu. Síce neskôr, ale k valorizácii dôjde, takže ak by sa vyhovelo požiadavkám Jednoty dôchodcov Slovenska v súvislosti s mimoriadnou trojpercentnou valorizáciou už od apríla tohto roka a zároveň by sa nebral ohľad na zmenu dôchodkov v ďalších rokoch, inflácia by sa kompenzovala fakticky dvakrát. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Rada vysvetlila, že tohtoročný nízky rast dôchodkov vychádza z inflácie z prvého polroka vlaňajška. Rast cien, ktorý sa začal v druhom polroku a pokračoval v prvom polroku tohto roka, sa tak prejaví v raste dôchodkov až v roku 2023. Budúcoročná valorizácia dôchodkov by preto mala byť vyššia ako inflácia.

"Z pohľadu výdavkov Sociálnej poisťovne to bude tento rok znamenať približne 100 miliónov eur, nasledujúci rok by výdavky na zvyšovanie dôchodkov mali vzrásť na rekordných 700 miliónov eur a o 500 miliónov eur v roku 2024," vyčíslila rada s tým, že dokonca aj v roku 2024 bude valorizácia zrejme prevyšovať očakávanú infláciu.

"Z toho vyplýva, že návrhy, ktoré volajú po zvyšovaní dôchodkov v tomto roku bez toho, aby brali do úvahy ich zmenu v ďalších rokoch, fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu v dôchodkoch dva razy," skonštatovali odborníci.

V snahe riešiť aktuálnu situáciu je popritom ešte potrebné vziať do úvahy aj ďalšie okolnosti, zdôrazňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Veľká časť dôchodcov dostala očkovaciu odmenu (200 alebo 300 eur), čo z väčšej miery kompenzuje aktuálny inflačný nárast. Napríklad trojpercentná mimoriadna valorizácia, ktorú žiada Jednota dôchodcov Slovenska, by v priemere viedla k ročnému nárastu dôchodku o 184 eur.

Rozpočtová rada okrem iného tiež odporúča brať do úvahy zvyšovanie transferov cielených na dôchodcov s nízkymi penziami, napríklad výraznejšie zvýšenie minimálneho dôchodku a nárast tzv. 13. dôchodku o 100 eur pre túto skupinu.