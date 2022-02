Komisárka žiada prezidentku, aby zvážila podpis novely Zákonníka práce

Stavrovská pripúšťa aj nesúlad s ústavou.

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská podala prezidentke Zuzane Čaputovej podnet na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti a zákona o štátnej službe, ktorú schválili poslanci Národnej rady minulý týždeň. Prezidentku žiada, aby zvážila podpísanie novely.

Podľa Stavrovskej je táto novela v rozpore so záujmami osôb so zdravotným postihnutím. Ide o poslanecký návrh, ktorý hovorí o skrátení lehoty (z 30 na sedem dní), počas ktorej majú úrady práce vydať súhlas alebo nesúhlas s uložením výpovede zamestnancovi so zdravotným postihnutím.

O novele si Stavrovská myslí, že je právne nevyvážená a spochybňuje aj súlad s Ústavou SR a dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Komisárka upozorňuje, že samotné skrátenie lehoty na vydanie rozhodnutia nie je problémom, musia však byť dodržané všetky procesné práva účastníka konania – zamestnanca v správnom konaní, v ktorom úrad práce rozhoduje o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu.

Problém teda vidí vo fikcii súhlasu, ktorou sa upravuje to, že ak sa úrad práce nestihne vyjadriť do siedmich pracovných dní, považuje sa to za súhlas s udelením výpovede. Podľa Stavrovskej totiž úrady nebudú stíhať dodržať nový zákonný termín.

"V praxi bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou dochádzať k tomu, že bude platiť spomínaná fikcia súhlasu. Takýto postup je však v rozpore so zásadami správneho konania," okomentovala komisárka s tým, že podľa zákona o správnom konaní je totiž potrebné každé rozhodnutie aj riadne odôvodniť.

Komisárka vyzdvihla, že fikcia súhlasu je síce v prospech firiem, ale určite nie v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. "Navyše, táto právna úprava neuľahčí ani integráciu ľudí so zdravotným postihnutím a nie je zárukou, že sa im budú ľahšie uzatvárať pracovné pomery," dodala Stavrovská.