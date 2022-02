Sulík viní za zdražovanie guvernéra NBS Kažimíra

Kažimír berie podľa ministra obrovské peniaze prakticky za nič.

BRATISLAVA. Za súčasné zdražovanie je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka zodpovedný guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodnutia Európskej centrálnej banky

Pretože podľa neho na zasadnutiach guvernérov nedostatočne hlasuje v prospech krajiny. Slovensko už totiž 13 rokov má spoločnú menu euro, ktoré je naviazané na rozhodnutia Európskej centrálnej banky a tá rozhoduje, koľko peňazí pôjde do obehu.

Európska centrálna banka dala podľa Sulíka do obehu tisícky a tisícky miliárd eur, ktoré neboli ničím kryté, lebo vykupovali dlhopisy.

„Oni s tým programom aj prestali, no pred dvomi rokmi zase začali, a to znehodnocuje menu a zvyšuje infláciu,“ povedal v stredu Sulík. Na vine sú podľa neho tí, ktorí o tom v Európskej centrálnej banke rozhodli, medzi nimi aj Peter Kažimír.

„Peter Kažimír, ktorý berie obrovské peniaze prakticky za nič, robí figu borovú. Peter Kažimír je tu na Slovensku hlavný vinník obrovskej inflácie. Lebo on chodí vysedávať do Frankfurtu na zasadnutia rady guvernérov, on dvíha ruku za tieto fatálne zlé zničujúce rozhodnutia,“ skonštatoval Sulík.

Podľa Sulíka sa budú krajiny, aj Slovensko, ešte dlho trápiť s vysokou infláciou. „Budeme ju tu mať dovtedy, kým Európska centrálna banka bude vykupovať ničím nekryté dlhopisy a keď bude mať túto zničujúcu úrokovú politiku s nulovými úrokmi. Slováci za tieto zlé rozhodnutia platia vo forme vysokých cien,“ dodal Sulík.

Reakcia Kažimíra

„Reagovať na primitívne invektívy a očierňovanie Európskej centrálnej banky, mňa a mojich kolegov, nevidím dôvod. Takáto agresívna rétorika iba maskuje nervozitu z nutnosti prinášať konkrétne riešenia,“ reagoval na Sulíkove vyjadrenia Kažimír.

Dôležité podľa neho je, že ich opatrenia počas pandémie pomohli odvrátiť kolaps ekonomiky, ochránili milióny pracovných miest a umožnili vládam, vrátane tej slovenskej, financovať ich podporné politiky.

„Pre zaujímavosť, Eurosystém nakúpil 25 mld. eur slovenských vládnych dlhopisov, čo predstavuje polovicu nášho dlhu. Keď sme každý mesiac nakupovali stovky miliónov slovenského dlhu, nikto sa nesťažoval,“ uviedol ďalej Kažimír.

Podľa neho aj vďaka nim si Slovensko požičiava najlacnejšie v histórii, čo znamená lacné a bezproblémové financovanie dlhu. Banky majú prísun lacných peňazí na financovanie ekonomiky a domácností.

V marci 2020, na začiatku pandémie, stúpla riziková prirážka slovenských vládnych dlhopisov, voči nemeckým, podľa Kažimíra na 1,3 % a vďaka kritizovaným pandemickým nákupom aktív ku koncu 2020 poklesla takmer na nulu.