Nedostatkom rušňovodičov je najviac zasiahnutá doprava medzi Trnavou a Bratislavou

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v tomto týždni od 14. do 18. februára odriekla v bratislavskom regióne tri desiatky osobných vlakov, takmer všetky znovu na úseku medzi hlavným mestom a Trnavou.

Výpadky v železničnej doprave pokračujú pre nedostatok rušňovodičov u národného dopravcu.

Denne vypadne takmer 30 spojov

Z prevádzkových dôvodov podľa informácií ZSSK na jej portáli medzi Bratislavou a Trnavou nepôjde od pondelka do piatka denne 28 spojov. Z nich 26 malo v priebehu celého dňa vychádzať, resp. končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto, jeden mal cieľ večer na bratislavskej hlavnej stanici a jeden mal odísť ráno zo stanice v Petržalke.

Zrušené sú opäť aj tri ranné vlakové spoje - z Galanty do Petržalky, z Nového Mesta do Pezinka a z Pezinka do Bratislavy na hlavnú stanicu. „Aktuálna situácia počas dňa sa môže zmeniť,“ oznámili železničiari.

Vlaky odrieknuté skôr pre závažnú poruchu zabezpečovacieho zariadenia v železničnej stanici v Petržalke opäť premávajú od 8. februára bez obmedzenia.

Na úseku Bratislava - Trnava je cez pracovné dni odriekaná ucelená linka vlakov premávajúcich medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a Trnavou.

„Odrieknutie ucelenej linky je technologicky vzhľadom na obeh a použitie vlakových súprav, ako aj na turnus rušňovodičov a s prihliadnutím na využívanie vlakov cestujúcimi v súčasnosti najvhodnejším riešením,“ uviedol minulý týždeň hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Na danej linke v rámci prímestskej dopravy fungujú osobné vlaky medzi Bratislavou (hlavnej stanice) a Trnavou, ktoré jazdia celodenne v hodinovom intervale, ako aj regionálne expresy Trenčín/Trnava - Bratislava hlavná stanica, tie premávajú ráno a poobede, počas dopravných špičiek, tiež raz za hodinu.

Viac ako 1 200 rušňovodičov nepostačuje

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a využívanie vlakov cestujúcimi podľa dopravcu nie sú tieto vlakové spojenia preplnené pre odriekanie vlakov na linke Bratislava-Nové Mesto - Trnava.

ZSSK aktuálne chýba približne 170 rušňovodičov, podľa dopravcu nielen pre zastavenie ich prípravy počas pandémie a odchody ku konkurencii, ale hlavne pre zvyšovanie dopravných výkonov. Spoločnosť má v súčasnosti vyše 1 200 rušňovodičov, v príprave na toto povolanie je 150 kandidátov.

„V priebehu tohto roka 109 z nich ukončí vzdelávanie a výcvik a nastúpi na výkon práce rušňovodiča. Prví noví rušňovodiči nastúpia do výkonu už v marci tohto roka,“ priblížil Kováč.

Následne budú úspešní absolventi nasadzovaní na trate podľa prevádzkovej potreby a dosiahnutej kvalifikácie.