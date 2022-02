Medzinárodné poisťovne chcú prestať kryť lety nad Ukrajinou

Niektoré spoločnosti v nedeľu zrušili lety do Kyjeva a Odesy.

KYJEV. Ukrajinská letecká spoločnosť SkyUp potvrdila v nedeľu správy ukrajinských médií o tom, že medzinárodné poistné spoločnosti odmietajú z obáv pred vojenskou inváziou poisťovať stroje lietajúce v ukrajinskom vzdušnom priestore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry RIA Novosti.

"Najväčšie poistné spoločnosti sveta 12. februára 2022 informovali ukrajinské letecké spoločnosti, že o 48 hodín prestanú kryť poistné udalosti letov v ukrajinskom vzdušnom priestore. Toto rozhodnutie súvisí so zvyšujúcim sa rizikom vojenskej invázie," uviedla SkyUp vo vyhlásení zverejnenom na jej oficiálnej webovej stránke.

Aerolínie zároveň dodali, že situácia sa už rieši "na štátnej úrovni", pričom ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru zvoláva naliehavé stretnutie s cieľom nájsť riešenie, ako umožniť aerolíniám naďalej lietať na Ukrajinu.

Tento rezort pritom už skôr informoval, že ukrajinský vzdušný priestor ostáva otvorený.

Agentúra TASS v nedeľu informovala, že niekoľko európskych a amerických leteckých spoločností v nedeľu zrušilo svoje lety smerujúce na Ukrajinu, čo majú dokazovať informácie na tabuliach na letiskách v Kyjeve a Odese.

Z spomedzi letov smerujúcich na kyjevské medzinárodné letisko Boryspiľ bol zrušený let americkej leteckej spoločnosti Delta Airlines i holandských aerolínií KLM – tie ešte v sobotu informovali, že svoje lety na Ukrajinu rušia, píše TASS.

Okrem toho bol podľa ruskej agentúry zrušený aj let spoločnosti Ryanair smerujúci z Kyjeva do poľského mesta Poznaň a v Odese zase zrušili let poľských aerolínií LOT smerujúci do Varšavy.

Ukrajinská letecká spoločnosť SkyUp – jej let smerujúci z Madeiry do Kyjeva musel v sobotu pristáť v moldavskej metropole Kišiňov – zase pozastavila predaj leteniek na lety, ktoré sa majú uskutočniť od 14. do 16. februára.

Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka nemá v súčasnoti zmysel zavárať ukrajinský vzdušný priestor, pričom súčasnú situáciu spojenú s rušením letov prirovnal k "čiastočnej blokáde".