Prepojenie severu s juhom má merať 150 kilometrov a stáť zhruba dve miliardy

Do úvahy prichádzajú dva hlavné varianty cestného ťahu.

BRATISLAVA. Budúca trasa plánovaného severo-južného cestného rýchlostného prepojenia Slovenska od diaľnice D1 po Šahy, ako súčasť transeurópskej siete, by mala vzísť zo samostatnej štúdie uskutočniteľnosti.

A to podľa aktuálnej metodiky a s dopravným modelom, ktorý zohľadní diaľkové tranzitné vzťahy a prevedenú dopravu.

Odhadované náklady dve miliardy

Podľa dokumentu o investičných prioritách v príprave a vo výstavbe cestnej infraštruktúry je tento zámer podľa priorít na jedenástom mieste, ale nie je hodnotený z hľadiska ekonomickej návratnosti a plnenia cieľov.

Odhadované náklady na výstavbu úsekov v plnom profile zo severu na juh v dĺžke 150 kilometrov sú predbežne dve miliardy eur.

Výhodnejšie stavať R1 cez Horehronie

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) informoval, že od Útvaru hodnoty za peniaze majú súhlas na pokračovanie v príprave výstavby rýchlostnej cesty R1 iba pre havarijný stav mosta v Šalkovej (východná mestská časť Banskej Bystrice), ale ďalej súhlas nemajú.

„To je odpoveď Útvaru hodnoty za peniaze, že pokiaľ nebude jasné, kadiaľ bude smerovať severo-južné prepojenie, či cez Martin a Kremnicu, alebo poza Donovaly na D1, tak nás nechcú pustiť do pokračovania R1 viac ako je nevyhnutné,“ povedal Doležal na sociálnej sieti s tým, že potom by tá trasa bola jasne preferovaná.

„Keby sme postavili R1 po Slovenskú Ľupču, tak v akejkoľvek analýze vždy vyjde výhodnejšie R1 k D1 poza Donovaly ako trasa cez Martinsko,“ uviedol minister dopravy.

Preto sa podľa neho nezačne stavať ani R3 cez Turiec skôr, ako bude jasná odpoveď zo štúdie, ktorá časť severo-južného prepojenia Slovenska sa bude realizovať.

Od Zvolena do Šiah

Na základe materiálu o investičných prioritách a plánov Národnej diaľničnej spoločnosti do úvahy prichádzajú dva hlavné varianty cestného ťahu.

Ide o výstavbu R1 od Ružomberka do Banskej Bystrice, alebo R3 z Martina cez Turiec na Hornú Nitru a ďalej časti R2 k Žiaru nad Hronom pri súčasnej trase R1.

Tá odtiaľ vedie popri Zvolene do Banskej Bystrice. Trasa severo-južného prepojenia podľa zámeru by od Zvolena mohla pokračovať ako R3, prípadne s obchvatmi miest, napríklad Krupiny do Šiah.