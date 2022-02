Dobré ráno: Za bratislavský byt si kúpite päť bytov v Medzilaborciach

Sme blízko realitnej bubliny?

Ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť, pripravte sa na to, že budete mať hlboko do vrecka. Na konci minulého roka totiž vzrástli ceny bytov a domov o neuveriteľných 22 percent v porovnaní s rokom predtým a navýšenie bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Ceny sa zdajú predražené a nafúknuté a žiaľ aj nedosiahnuteľné pre čoraz viac ľudí. Je to celé len bublina a dokedy ešte budeme svedkami rekordných nárastov cien?

Jana Maťková sa pýtala Tomáśa Vašutu z magazínu Index.

Zdroj zvukov: Markíza - tvnoviny.sk, Sme rodina - Facebook

Krátky prehľad správ

Poslanci, ktorí podporili obrannú dohodu s USA, čelia vyhrážkam. Na internete sa šíri zoznam ich mien a fotografii aj s miestami ich bydliska. Polícia eviduje vyhrážky poslancom a situáciu vyhodnocuje. SaS avizuje v tejto veci trestné oznámenie.



Univerzitná nemocnica Bratislava čelí vyše dvojmiliónovej exekúcii. Obrátila sa preto na exekútorský úrad s návrhom na jej zrušenie. Exekúcia sa týka najmä nesplatenej časti úrokov vyplývajúcich zo záväzkov predchádzajúceho vedenia nemocnice.



Afganské hnutie Taliban požiadalo o priame rokovania s OSN a o poskytovanie nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre Afganistan. Medzinárodné spoločenstvo vládu Talibanu oficiálne neuznáva. Viac než polovicu populácie Afganistanu hladomor v dôsledku závažnej ekonomickej a finančnej krízy.



Austrália v piatok oficiálne zaradila koaly medzi ohrozené druhy. Počet týchto vačkovcov totiž za uplynulé dve desaťročia výrazne klesol. Ochrancovia prírody varujú, že koaly sa postupne blížia k vyhynutiu.

Odporúčanie

