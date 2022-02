Slovenské jadrové elektrárne budú platiť špeciálnu daň

Výroba a obchodovanie s elektrinou z jadra bude podliehať dani z nadmerného zisku.

BRATISLAVA. Výroba a obchodovanie s elektrickou energiou vyrobenou v jadrových blokoch bude podliehať dani z nadmerného zisku.

Vyplýva to z materiálu návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu o skrátené legislatívne konanie.

Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac

"Návrhom dochádza k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac. Predmetom dane bude nadmerný zisk pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Daň bude platiť držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky alebo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Štát bude od výrobcov žiadať 50 percent čiastky vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku.

Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.

Daň by mala priniesť 50 miliónov eur

Nová daň by mala už v tomto roku priniesť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mal výnos tejto dane vzrásť až na 300 miliónov eur. Po skončení sa rokovania vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Ak sa podarí stihnúť termín od 1. marca, tak už za marec budeme mať v štátnom rozpočte alikvotnú časť za tento rok, približne päť miliónov eur. Na budúci rok pri súčasnom vývoji cien elektrickej energie očakávame prínos z tejto dane do štátneho rozpočtu približne 300 miliónov eur," povedal Matovič. Pôjde podľa neho o výrazný prísun financií do štátnej pokladnice.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pripomenul, že jeho strana je zásadne proti zvyšovaniu daní, v tomto prípade to však podľa Sulíka neplatí.

Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ jadrových elektrární budú mať podľa ministra zachovaný primeraný zisk a o nadmerný zisk generovaný extrémnym rastom cien elektriny na trhoch sa so štátom podelia. Navyše, keď ceny elektriny klesnú, daň sa neuplatní.