Rodičia majú naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné

BRATISLAVA. Aktuálna pandemická vlna súvisiaca s variantom omikron zvyšuje počty detí v karanténe alebo izolácii. Rodičia a ostatní poistenci majú po splnení zákonných podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR).

Pravidlá nároku na dávku ani postup žiadosti sa nemenia. Zdôraznila to Sociálna poisťovňa (SP).

"Pri pozitívnom antigénovom či PCR teste dieťaťa, respektíve, ak je úzkym kontaktom pozitívneho, kontaktuje rodič na diaľku lekára/pediatra. Práve lekár v súlade s pravidlami Úradu verejného zdravotníctva SR potvrdzuje karanténu alebo izoláciu dieťaťa," ilustrovala SP postup.

Ak o karanténe či izolácii lekár rozhodne, tlačivo o ošetrovnom posiela do SP on sám. Rodič tlačivo potvrdené lekárom doručuje SP iba vtedy, ak potvrdenie o karanténe alebo izolácii vybavuje osobne. "V takomto prípade musí rodičovi-zamestnancovi tlačivo potvrdiť aj jeho zamestnávateľ," poznamenala SP.

O samotnú dávku je potrebné požiadať prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o pandemické ošetrovné. Tento formulár poistenci posielajú iba vtedy, ak o dávku od 20. marca 2020 ešte nikdy nežiadali.

Ak ju už v minulosti poberali, stačí na konci kalendárneho mesiaca poslať vyplnený elektronický formulár Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR. Ak poistenec o dávku žiada prvýkrát, zasiela oba formuláre – najskôr žiadosť a na konci mesiaca čestné vyhlásenie.

SP ďalej vysvetlila, že nárok na pandemické OČR pri karanténe alebo izolácii majú poistenci starajúci sa o deti do 11 rokov veku (respektíve do 18 rokov veku, ak sú zdravotne ťažko postihnuté), a to v prípade, ak sú ich materské školy, školy alebo triedy či zariadenia sociálnych služieb uzavreté na základe rozhodnutia hygienika, zriaďovateľa či riaditeľa alebo ak im lekár potvrdí potrebu karantény či izolácie na príslušnom tlačive.

V januári 2022 SP vyplatila 30 160 dávok pandemické ošetrovné v priemernej výške takmer 143 eur.