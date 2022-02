Heger: O zvýšení platov zdravotníkov by sa malo rozhodnúť do pol roka

Slovensko zrejme čaká reforma systému zdravotných poisťovní.

BRATISLAVA. Do pol roka by malo by známe rozhodnutie o zvýšení platov zdravotníckeho personálu. V Rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo to dnes povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte cez víkend v RTVS v diskusnej relácii Sobotné dialógy nechcel hovoriť o konkrétnom termíne.

Heger zdôraznil, že peniaze na platy bude potrebné nájsť každý rok, čo nebude jednoduché. Ak sa v zdravotníctve nenájdu úspory, tak sa podľa neho zvýši verejný dlh. Ročne by malo ísť do zdravotníctva navyše okolo 300 miliónov eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Asociácia nemocníc sa nedohodla so zdravotnými poisťovňami, chce dofinancovanie zdravotníctva Čítajte

Heger však tvrdí, že by malo ísť až o sumu približne 500 miliónov eur. O stavbe nemocnice na bratislavských Rázsochách sa podľa šéfa vlády rozhodne do dvoch mesiacov.

Slovensko zrejme čaká reforma systému zdravotných poisťovní, povedal premiér. „Ja som na palube. Poďme do toho. Poďme nájsť taký systém, ktorý bude v prospech pacienta,“ povedal Heger. Na zmene systému ide podľa neho vláda spolupracovať spolu s Lekárskym odborovým združením.

Podľa premiéra v stredu by mali byť po rokovaní známe opatrenia pomoci pre ľudí, ktorí prepadli cez regulačnú sieť pri cenách energií. Ide napríklad o bytové domy, ktoré sa odpojili od centrálnych zdrojov tepla a inštalovali si vlastné kotly.

O raste inflácie Heger poznamenal, že vláda ju nevyrieši a je to otázka pre centrálne banky. Pripomenul, že inflácia stúpala pomalšie ako v okolitých krajinách, pretože Slovensko je v eurozóne.

Zdôraznil, že vláda má zodpovedný prístup k verejným financiám, pretože občanov nechce nadmieru zadlžovať. Podotkol však, že ministri dostali za úlohu nájsť rezervy, aby sa ušetrené peniaze mohli využiť na výdavky súvisiace s pomocou pre ľudí.