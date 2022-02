Na Slovensku pôsobí vo vedení najväčších spoločností až štvrtina žien

Prítomnosť väčšieho počtu žien však neznamená, že sa dostávajú na najvyššie funkcie.

BRATISLAVA. Na Slovensku pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien. Je to viac ako vo svete, keďže ženy zastávajú celosvetovo iba 19,7 % miest v predstavenstvách a dozorných radách.

V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 2,8 %. Vyplýva to z publikácie Women in the boardroom: A global perspective, ktorú zverejnila spoločnosť Deloitte Global.

Prítomnosť väčšieho počtu žien však neznamená, že sa dostávajú na najvyššie vedúce funkcie. Predsedníčok predstavenstva je 6,7 % a žien vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky je 5 %.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zo štatistík jednotlivých kontinentov vyplýva, že počet žien vo vedení je najvyšší v Európe (30,7 %), avšak finančných riaditeliek je najviac v Afrike (22,7 %), nasleduje Ázia (19,8 %) a Európa je až na treťom mieste (15,8 %).

Európania pôsobia vo vedúcich funkciách v porovnaní s ostatnými kontinentmi zväčša kratšie, pričom to platí nielen pre ženy (4,6 roka), ale aj pre mužov (6,7 roka). Na celom svete sú však ženy vo vedení v priemere mladšie ako muži zastávajúci podobné vrcholové pozície.

Prieskum ukazuje, že rozmanitosť na najvyšších riadiacich úrovniach je veľmi dôležitá a má vplyv na celkovú diverzitu a kultúru. Spoločnosti so ženami vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky majú výrazne vyváženejšie zastúpenie mužov a žien vo vedení ako tie, ktoré vedú muži, 33,5 % žien oproti 19,4 %.

„Mať väčší počet žien vo vedení je veľmi prínosné, lebo vďaka diverzite sa ako spoločnosť môžeme posúvať vpred. Je však dobré dbať na to, aby v riadiacich funkciách boli rovnomerne zastúpené nielen obe pohlavia, ale aby sa pri výbere členov vedenia bral ohľad aj na rôznorodosť názorov, skúsenosti a podobne,“ uviedla vedúca partnerka Deloitte na Slovensku Ivana Lorencovičová.