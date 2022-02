Cieľom je upokojiť nespokojných akcionárov.

TOKIO. Japonský konglomerát Toshiba sa plánuje rozdeliť na dve samostatné spoločnosti. Jedna z nich sa zameria na infraštruktúru, čo bude zahŕňať jej podniky v energetike, a druhá na ďalšie zariadenia vrátane počítačových čipov a pamäťových zariadení.

V rámci navrhovaného plánu, ktorého cieľom je upokojiť nespokojných akcionárov, má tiež Toshiba Corp. so sídlom v Tokiu v úmysle predať svoj podiel v spoločnom podniku Toshiba Carrier Corp. americkej Carrier Group za zhruba 100 miliárd jenov.

Konglomerát v pondelok oznámil, že tiež predáva svoje firmy Toshiba Elevator and Building Systems Corp. a Toshiba Lighting & Technology Corp. Generálny riaditeľ Satoši Cunakawa potvrdil, že oznámenie prišlo po „ďalšom kontakte s kľúčovými zainteresovanými stranami“.

Návrh ešte musia schváliť akcionári a regulátori. Toshiba pôvodne plánovala rozdelenie na tri spoločnosti, proti tomu však namietali niektorí kľúčoví akcionári.

Ak by ju schválili, reštrukturalizácia by mohla byť hotová do druhej polovice fiškálneho roka 2023. Toshiba očakáva, že za fiškálny rok do marca vykáže zisk 150 miliárd jenov.

Toshiba je jednou z najstarších a najväčších japonských firiem, pričom podniká v celej škále oblastí, od spotrebnej elektroniky po jadrové elektrárne.

Od havárie v jadrovej elektrárni Fukušima v roku 2011 však čelí problémom a jej reputáciu poškodil aj účtovný škandál, ktorý v roku 2015 viedol k odstúpeniu vtedajšieho generálneho riaditeľa. Toshiba uviedla, že poskytne 300 miliárd jenov prebytočného kapitálu ako výnos akcionárov na dva roky.