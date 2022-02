Medzi EÚ a USA sa po vyše desiatich rokoch obnoví obchod s ustricami a mušľami

Obchodovanie so živými mäkkýšmi zastavili v roku 2011 pre rozdiely v regulačných normách.

BRUSEL. Európska únia (EÚ) a Spojené štáty sa dohodli na obnovení obchodu s ustricami, mušľami, slávkami a hrebenatkami. Ukončili tak 10-ročný obchodný spor.

Obchod so živými mäkkýšmi medzi EÚ a USA zastavili v roku 2011 v dôsledku rozdielov v regulačných normách.

Podľa dohody ohlásenej v piatok budú môcť dve členské krajiny EÚ, Španielsko a Holandsko, vyvážať mäkkýše do USA, zatiaľ čo dva americké štáty, Massachusetts a Washington, môžu teraz exportovať takýto tovar do EÚ.

Okrem Španielska a Holandska by sa k dohode mohli pripojiť aj ďalšie členské krajiny EÚ, ktoré by tak mohli vyvážať mäkkýše do USA v rámci zjednodušeného postupu udeľovania povolení.