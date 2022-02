Na zníženie vplyvu vysokých cien energie je podľa Galeka treba 200 miliónov eur

Najviac zasiahnuté sú aj nemocnice, domovy sociálnych služieb či bytovky s vlastnou kotolňou.

BRATISLAVA. Na Slovensku sú rastúcimi cenami energií zasiahnuté najmä neregulované subjekty, medzi ktoré však patria aj nemocnice, domovy sociálnych služieb či bytové domy s vlastnou kotolňou.

Na základné zníženie negatívneho vplyvu vysokých cien energií pre najviac postihnuté skupiny je treba aspoň 200 miliónov eur za rok. Na štvrtkovom zasadnutí Výboru pre hospodárskej záležitosti Národnej rady to povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Rezort podľa neho spolu s ministerstvom financií prostriedky intenzívne hľadá.

Hľadanie možností

"Odhady finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na to, aby sme znížili najnegatívnejšie dosahy, sú okolo 200 miliónov eur na rok," uviedol Galek.

Jednou z možností, ako získať peniaze na pokrytie zvýšených nárokov na financovanie energií pre neregulovaný verejný sektor, je dodávka elektrickej energie z vodnej elektrárne v Gabčíkove v objeme 300 gigawatthodín (GWh) za výrobné náklady pre štátny Slovenský plynárenský priemysel.

Ďalšou možnosťou je využitie zdrojov z Envirofondu, do ktorého pritekajú peniaze z predaja emisných povoleniek. Ich cena, a teda aj výnos pre štát, za minulý rok vzrástli takmer trojnásobne.

Tieto návrhy sa však nepozdávajú Ministerstvu životného prostredia. "Niektoré časti tohto návrhu obsahujú úplne zásadné zásahy, riešenie časti tých problémov na úkor rezortu životného prostredia," povedal štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana. Každý zásah do zdrojov Environmentálneho fondu sa podľa neho okamžite prejaví na financovaní projektov životného prostredia pre samosprávy, školy a vidiecke oblasti.

Suchý rok

Dodávka elektriny z vodného diela Gabčíkovo, ktoré tiež spadá pod rezort životného prostredia, do SPP za vopred určené ceny, by podľa Smatanu bola zásahom do voľného trhu. Navyše, nie je možné garantovať, že dôjde k nadprodukcii energie.

"Možno očakávať, že bude veľmi suchý rok," dodal Smatana. Ministerstvo navrhuje vznik fondu, do ktorého by, naopak, prispievali všetci výrobcovia a distribútori energií. Rokovanie o možnostiach, ako kompenzovať ceny energií, hospodársky výbor neuzavrel a bude v ňom pokračovať na budúci týždeň.