Ministerstvo práce sa chystá zvyšovať stravné pri pracovných cestách

Pripomienkovanie návrhu sa začne vo februári alebo v marci tohto roka.

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by chcelo zvýšiť stravné pri pracovných cestách. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk.

Pripomienkovanie návrhu sa začne vo februári alebo v marci tohto roka. Rezort to argumentuje tým, že kým jedlo a nealkoholické nápoje dražejú, stravné na pracovné cesty sa neupravovalo od februára 2019.

Článok pokračuje pod video reklamou

Index cien jedál a nealkoholických nápojov ukazuje zvýšenie ich cien o 17,5 percentuálneho bodu (p. b.) v decembri 2021 oproti februáru 2019. Práve týmto indexom sa riadilo ministerstvo pri výpočte nových navrhovaných súm stravného pre zamestnancov počas pracovných ciest.

Rezort navrhuje zvýšiť stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od piatich do 12 hodín, zo súčasných 5,10 eura na šesť eur. Pri pracovnej ceste trvajúcej nad 12 hodín avšak do 18 hodín navrhuje ministerstvo zvýšenie zo 7,60 eura na deväť eur. Pri pracovných cestách dlhších než 18 hodín by sa stravné mohlo zvýšiť z 11,60 eura na 13,70 eura.

Popri stravnom počas pracovných ciest chce ministerstvo upraviť aj sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa riadi indexom cien, ktorý ukázal zvýšenie o 11,1 p. b.

Návrh v tomto prípade počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eura za kilometer na 0,059 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 eura na 0,213 eura za prejdený kilometer.