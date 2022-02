Vláda stále hľadá peniaze na kompenzácie energií

Podľa Matoviča je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu DPH na potraviny.

BRATISLAVA. Vláda stále hľadá peniaze na kompenzácie drahých energií. Ministri zatiaľ nič viac v tejto veci nechcú konkretizovať.

Vláda prepočítava

„Prepočítava sa, koľko budeme mať na to peňazí, a potom predstavíme tie opatrenia,“ povedal pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak.

Minister hospodárstva Richard Sulík po rokovaní vlády prezradil, že určite by mali byť nejakým spôsobom odškodnené nemocnice či školy.

„Tu sa pracuje na riešeniach. Viac vám nepoviem,“ povedal Sulík. S odškodnením bytových domov, ktoré sú napojené na vlastné domové kotolne, a ktoré nepatria medzi regulované subjekty (ročne spotrebujú viac ako 100 megawatthodín plynu), to však podľa ministra Sulíka nie je až tak isté.

„Hovorím, že je tu veľká miera vlastnej zodpovednosti, že teraz sú v ťažkej situácii. Odmietame morálny hazard v tom duchu, že niekto sa tu na to vykašľal, aby si včas nakúpil energie, aj keď vedel, že je neregulovaný subjekt, aby sme ho teraz išli zachraňovať,“ konštatoval Sulík.

DPH na potraviny

Z pohľadu ochrany verejných financií je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu dane z pridanej hodnoty na potraviny, ako podliehať nejakej panike.

Povedal to minister financií Igor Matovič. Ak by sa podľa neho na Slovensku znížila sadzba DPH na potraviny, nikto by už túto sadzbu v budúcnosti nezvýšil.

„To, čo takýmto spôsobom štátna kasa stratí, je podľa našich prepočtov výrazne menej, ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH," povedal šéf rezortu financií k nákupom Slovákov v zahraničí.

Slováci žijúci v severných okresoch totiž začali chodiť za nákupmi do Poľska. V tejto krajine sa od 1. februára tohto roka uplatňuje nulová DPH na potraviny, pôvodne bola vo výške 5 percent. DPH na benzín a naftu u našich severných susedov klesla z 23 percent na 8 percent. DPH takto v Poľsku znížili dočasne na pol roka.

„Keď niekto uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetriť nejaké eurá pri nákupe za hranicami, tak je slobodný tak konať," povedal Matovič.

Minulý týždeň upozornil na to, že zníženie DPH na niektoré potraviny by znamenalo výpadok pre štátny rozpočet vo výške 150 až 200 miliónov ročne.