Eurokomisia dočasne zaradila jadro a plyn medzi čisté energie

Pravidlá majú byť podľa komisie návodom pre investorov.

BRUSEL. Európska komisia dnes schválila dočasné zaradenie jadra a plynu medzi čisté zdroje energie, na ktoré majú členské krajiny Európskej únie zásadne odlišné názory.

Komisia v takzvanej taxonómii vyšla v ústrety krajinám ako Francúzsko, Poľsko či Česko, ktoré chcú na jadro a plyn prejsť pri odstavovaní elektrární či teplární využívajúcich uhlie alebo ropu.

Pravidlá, ktorých cieľom je presvedčiť súkromných investorov na podporu spomínaných zdrojov v nasledujúcich dvoch desiatkach rokov, kritizuje skupina ďalších štátov, Rakúsko komisii hrozí žalobou.

Pravidlá budú prehodnocované každé tri roky

Konečná podoba taxonómie sa oproti pôvodnému návrhu z prelomu roku dočkala niekoľkých zmien. Komisia napríklad odstránila čiastkové termíny pre prechod k čistému plynu a ponechala len konečný rok 2035, kedy budú musieť zelenými investíciami podporené podniky využívať iba nízkoemisné plyny.

Už v súčasnosti sa však budú musieť vojsť do maximálnych povolených hodnôt produkcie oxidu uhličitého. Pri jadre sa zásadné podmienky nezmenili, štáty teda budú musieť okrem iného mať hlbinné úložiská vyhoreného paliva od roku 2050.

Zelený status budú mať iba tie nové jadrové bloky, ktoré získajú stavebné povolenie do roku 2045. Každé tri roky pritom bude môcť komisia na základe nových vedeckých poznatkov pravidlá prehodnotiť a navrhnúť zmenu podmienok.

"Posilnenie súkromných investícií v prechode k čistým energiám je kľúčom k dosiahnutiu našich klimatických cieľov. Preto prichádzame so striktnými pravidlami, ktoré pomôžu získať financie na podporu tohto prechodu od zdrojov ako je uhlie spôsobujúce väčšie škody," povedala dnes eurokomisárka pre finančné služby Mairead McGuinnessová, podľa ktorej sa v EÚ zhruba 15 percent energie stále vyrába z uhlia, čo chce Brusel čo najrýchlejšie zmeniť.

Pravidlá majú urýchliť prechod

Komisia zdôrazňuje, že pravidlá majú byť iba návodom pre investorov, ktorí budú chcieť svoje peniaze vložiť do udržateľných projektov. Nijako však neobmedzujú členské štáty v tom, aký energetický mix si zvolia, majú iba urýchliť prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a dosiahnutie klimatickej neutrality do polovice storočia.

"Taxonómia prinesie predvídateľnosť pre trh a v dlhodobejšom meradle aj lacnejšiu energiu vyrobenú v Európe. A tak pomôže nezávislosti Európy na geopolitickej mocenskej hre," uviedla podpredsedníčka komisie Vera Jourová s odkazom na súčasnú energetickú závislosť mnohých krajín Únie od Ruska.

Výsledná podoba pravidiel je podľa nej "zdravý európsky kompromis a dobrá dohoda pre Česko".

Taxonómiu môžu odmietnuť len ako celok

Štáty a Európsky parlament preniesli na komisiu mandát na schválenie taxonómie, preto do jej podoby po dnešku už nemôžu zasahovať. Majú ale možnosť ju odmietnuť ako celok.

Muselo by však za to, najdlhšie do pol roka, hlasovať aspoň 20 z 27 členských krajín či väčšina europoslancov. To je podľa doterajších vyjadrení politikov nepravdepodobné, hoci európski zákonodarcovia z radov zelených už začali pre zamietnutie pravidiel hľadať spojencov.

Rovnako ako ďalší kritici poukazujú na fakt, že jadro ani plyn podľa nich nie sú udržateľnými zdrojmi.

"Stále je šanca to zastaviť," vyhlásil nemecký zelený europoslanec Michael Bloss, ku ktorého frakcii sa dnes s kritikou konečnej podoby návrhu pridala druhá početne najsilnejšia skupina socialistov. Naopak najsilnejší ľudovci taxonómiu ocenili a nehodlajú hlasovať proti nej.