Vlčan chce zaradiť poľnohospodárov a potravinárov do osobitného režimu

Zaradenie do osobitného režimu by zmiernilo podmienky karantény.

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) chce rokovať s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) o zaradení výrobcov a spracovateľov poľnohospodárskych surovín a potravín medzi osoby v osobitnom režime.

To by im zmiernilo podmienky karantény v súvislosti s novým koronavírusom tak, ako to majú napríklad zdravotní pracovníci.

Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) po utorkovom rokovaní krízového štábu rezortu.

"Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan osloví ministra zdravotníctva a hlavného hygienika na účel priradenia výrobcov a spracovateľov poľnohospodárskych surovín a potravín medzi osoby v osobitnom režime," uviedol rezort.

Výsledkom utorkového rokovania je podľa ministerstva aj súbor navrhovaných opatrení, ktoré bude agrorezort presadzovať na jednom z najbližších rokovaní Ústredného krízového štábu.

Na stretnutie boli prizvaní aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ako najväčší zástupcovia slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ďalej Zväz obchodu SR a Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

Zástupcovia obchodov podľa rezortu pôdohospodárstva momentálne neevidujú žiadne výpadky v dodávke potravín a majú na nadchádzajúce obdobie pripravené dostatočné zásoby potravín.

"Potravinová bezpečnosť je zachovaná a spotrebiteľ nie je vystavený žiadnemu riziku. So zástupcami pekárov bude dohodnuté samostatné stretnutie, keďže ide o špecifický segment čerstvých potravín," dodal Vlčan.