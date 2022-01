Banky dosiahli vlani na Slovensku čistý zisk takmer 727 miliónov eur

Banky dosiahli v minulom roku na Slovensku čistý zisk 726,8 mil. eur.

BRATISLAVA. Banky dosiahli v minulom roku na Slovensku čistý zisk 726,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to výrazný nárast, keďže ku koncu roka 2020 to bol zisk 469,9 mil. eur. Je to teda zvýšenie o 54,7 %.

Medziročné porovnávanie ziskovosti bánk je však podľa Slovenskej bankovej asociácie zavádzajúce. V rámci dlhodobého priemeru nejde o výrazný skok.

V roku 2020 totiž prišli dve hlavné okolnosti, ktoré ovplyvnili medziročný vývoj. Zrušenie bankového odvodu je jedným z dôvodov rastu ziskovosti. Ďalej je to tvorba opravných položiek, ktorá bola v roku 2020 výrazná.

V roku 2021 potreba pominula a banky mohli už rozpúšťať opravné položky. Po výraznom prepade zisku v roku 2020 sa teda zisk bánk podľa asociácie vracia na predkrízovú úroveň.

„Prudké zvýšenie nákladov na tvorbu opravných položiek k zlyhaným úverom v roku 2020 bolo našťastie kompenzované výrazným poklesom týchto nákladov v nasledujúcom roku, keďže sa nenaplnili negatívne scenáre o masívnom zlyhávaní dlžníkov. Zisk tak prirodzene vystrelil nahor,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Bašták.

Takéto výkyvy by sa už v roku 2022 nemali podľa neho opakovať, preto by mal zisk sektora v roku 2022 skončiť niekde medzi hodnotami predošlých dvoch rokov. Ziskovosť slovenských bánk budú však aj naďalej negatívne ovplyvňovať extrémne nízke sadzby Európskej centrálnej banky.

V roku 2020 a najmä v jeho prvej polovici nikto podľa vedúceho oddelenia analýz a stratégie v Tatra banke Róberta Pregu netušil, aké následky súčasná pandémia prinesie. „Aj keď dnes už môžeme, bohužiaľ, povedať, že jej dôsledky sú horšie a dlhotrvajúcejšie, ako sme očakávali, negatívne scenáre dopadov na kvalitu úverového portfólia bánk sa našťastie nepotvrdili,“ uviedol Prega.

Banky už dlhodobo čelia vplyvu nízkych úrokových sadzieb, ktoré aj naďalej nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú podnikanie v bankovom sektore. Čistý úrokový výnos klesá. Úrokové výnosy bánk klesajú aj napriek pokračujúcemu silnému rastu úverov v dôsledku poklesu úrokových marží.

Z pohľadu bankového sektora Tatra banka očakáva v tomto roku pokračujúci silný dopyt po úveroch v prostredí silnej medzibankovej konkurencie. „Dá sa predpokladať, že tvorba rizikových rezerv sa vráti smerom k dlhodobému priemeru a v porovnaní s rokom 2021 bude pôsobiť skôr k znižovaniu ziskovosti,“ uzavrel Prega.