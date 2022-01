Napriek pandémii Turecko zdvojnásobilo vlani príjmy z cestovného ruchu

Turecko prilákalo vlani 29 miliónov turistov, to znamená rast o 85 percent.

ANKARA. Napriek komplikáciám spôsobených pandémiou nového koronavírusu sa Turecku podarilo zvýšiť v minulom roku príjmy z cestovného ruchu na dvojnásobok.

Informovala o tom agentúra Anadolu, ktorá sa odvolala na údaje tureckého štatistického úradu.

Podľa úradu dosiahli príjmy Turecka z cestovného ruchu v minulom roku v prepočte 24,5 miliardy USD (22 miliárd eur). V porovnaní s rokom 2020, v ktorom štáty po celom svete pristúpili pre pandémiu k rozsiahlym cestovným obmedzeniam, sa tak príjmy z turizmu zvýšili na dvojnásobok.

Stále však zaostávajú za rokom 2019, ktorý bol z pohľadu príjmov z cestovného ruchu pre tureckú ekonomiku rekordný. V danom roku príjmy z turizmu dosiahli 34,5 miliardy USD.

Turecko prilákalo vlani 29,4 milióna turistov. Oproti roku 2020 to znamená rast o 85,5 %, v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 je to však pokles o 51,9 %. Väčšinu zahraničných turistov predstavovali cudzinci, ktorých do krajiny prišlo 24 miliónov. Zvyšných 5,4 milióna návštevníkov tvorili Turci žijúci v zahraničí.

(1 EUR = 1,1138 USD)