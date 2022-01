Železnice v tomto týždni odriekli v okolí Bratislavy vyše šesťdesiat vlakov

Najviac odrieknutých vlakov oznámili železničiari opäť na úseku medzi Trnavou a Bratislavou.

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) aj v tomto týždni od 31. januára do 4. februára z prevádzkových dôvodov nevypraví na regionálnych linkách v okolí Bratislavy desiatky osobných vlakov, tentokrát viac ako šesťdesiat spojov.

Štátny vlakový dopravca o tom informoval na svojom portáli tradične s tým, že aktuálna situácia sa počas dňa môže priebežne zmeniť. Spoločnosti stále chýbajú rušňovodiči a novým dôvodom obmedzení je porucha zabezpečovacieho zariadenia v stanici Bratislava-Petržalka.

Najviac odrieknutých vlakov oznámili železničiari opäť na traťovom úseku medzi Trnavou a Bratislavou, a to spolu 28 spojov v oboch smeroch počas celého dňa. Znovu zrušili tri ranné vlaky - z bratislavského Nového Mesta do Pezinka, z Pezinka do Bratislavy na Hlavnú stanicu a z Galanty do stanice Bratislava-Petržalka.

Pre poruchu zabezpečovacieho zariadenia v stanici Petržalka dopravca odriekol 28 spojov v úseku medzi Petržalkou a Novým Mestom v hlavnom meste. Z tohto dôvodu zrušil aj dva medzinárodné ranné vlaky v úseku z Petržalky do rakúskeho Kittsee a jeden v opačnom smere.

„Vlaky budú odrieknuté v súvislosti so závažnou poruchou zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Bratislava Petržalka. Po sprevádzkovaní zabezpečovacieho zariadenia správcom infraštruktúry budú uvedené vlaky opätovne vedené bez obmedzenia,“ informovala ZSSK. Za spôsobené nepríjemnosti a zníženie komfortu pri cestovaní sa spoločnosť cestujúcim opätovne ospravedlňuje.