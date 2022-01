Zníženie DPH na potraviny je podľa Takáča okamžitá pomoc, nie definitívna

Hlas vyzýva vládu na zníženie DPH na potraviny a v gastre.

BRATISLAVA. Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny je okamžitá pomoc, nie definitívna. Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer–SD Richard Takáč. Zníženie DPH na vybrané potraviny je podľa neho jednou z pomocí slovenským domácnostiam v čase rapídneho zdražovania.

Vytvorenie zoznamu základných potravín

Priblížil, že Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora (SPPK) sa obáva, že zo zníženej DPH budú v konečnom dôsledku profitovať len reťazce.

"Práve preto od začiatku navrhujeme aj legislatívne zabezpečiť funkčný mechanizmus na kontrolu. V diskusiách parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa ako jeden z návrhov spomínali dvojité cenovky pri vybraných potravinách," spresnil Takáč.

Keď vláda v roku 2015 znížila DPH na vybrané potraviny na 10 %, SPPK to podľa Takáča vnímala pozitívne, vtedy by dokonca uvítali rozšírenie zoznamu základných potravín, ktorých by sa znížená DPH dotkla. "Dnes chceme zoznam základných potravín s dočasne zníženou DPH rozšíriť," spresnil.

Zoznam by podľa neho mal kopírovať novovytvorený register potravín, ktoré si Slovensko zadefinuje ako základné, v ktorých by mohlo byť potravinovo sebestačné. "Zahrnuté by tam mali byť aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či ovocie a zelenina, teda potraviny, ktoré dokážeme vypestovať v našich klimatických podmienkach. Na tento zoznam potravín by mala platiť aj znížená DPH," navrhol.

Znížená DPH by mala byť podľa Takáča len jedným z opatrení, v tomto prípade krátkodobým. Platiť by mohlo už o dva až tri týždne, pričom treba zabezpečiť kontrolu v reťazcoch, aby zníženú DPH pocítili zákazníci v obchodoch a nie reťazce na maržiach.

"Máme tu však aj strednodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré pomôžu aj slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Niekoľko mesiacov hovoríme napríklad o zvýšení spolufinancovania európskych zdrojov či priamej štátnej pomoci, daňovo-odvodovom zvýhodnení pre potravinárov a poľnohospodárov, znížení cien energií pre nich, ale aj zvýhodnenej úrokovej sadzbe cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku," dodal Takáč.

Nákupy v zahraničí

Znížiť DPH na vybrané potraviny s okamžitou platnosťou navrhuje aj mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS). "Pokiaľ by sme boli vo vláde, pokračovali by sme v znižovaní DPH tak, ako sme znížili DPH na vybrané potraviny na 10 %.

Následne by sme nastavili s nimi pravidlá, aby ľudia neboli nútení nakupovať potraviny v Poľsku alebo v Maďarsku. Nie všetci si môžu dovoliť cestovať za nákupmi, preto vyzývame vládu, aby tento zúfalý stav čo najskôr vyriešila," doplnila SNS.

Hlas vyzýva k zníženiu dane

Mimoparlamentná strana Hlas-SD opätovne vyzýva vládu na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a v gastrosektore. Inak podľa nej hrozí Slovensku inflačná špirála a ďalšie prudké zdražovanie.

"V prípade, že vláda neprijme zásadné opatrenia, ktoré zabrzdia rast cien, budeme svedkami špirály, ktorá vyvolá následný tlak na potrebu zvýšenia miezd ľudí, aby dokázali tieto ceny zvládať platiť, a to následne zase vyvolá zvýšené náklady u podnikateľov, ktorí ich pretavia do ďalšieho zvyšovania cien," uviedol v piatok v Košiciach pre novinárov predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Predstavitelia strany sa podľa neho stretli so zástupcami gastrosektora aj prvovýrobcami potravinárskych produktov, ktorých postihlo výrazné zvýšenie cien energií, pohonných látok a ďalších komodít.

"Kým krajiny, ako Maďarsko, Česko, Poľsko, ale aj ostatné krajiny Európy prijímajú veľké antiinflačné balíky, ktoré majú zmierniť rast cien a zabrániť tak ekonomickému prepadu obyvateľov, Slovensko neurobilo v tomto vôbec nič," vyhlásil bývalý premiér. Hrozia podľa neho potravinové výjazdy Slovákov do okolitého zahraničia, na čo v konečnom dôsledku doplatí štát a domáci výrobcovia.

Vládnu koalíciu vyzval na podporu návrhu nezradených poslancov z Hlasu-SD na zníženie DPH pre gastro na päť percent do konca roka a od roku 2023 trvalo na desať percent. "Ak to nechcete spraviť, lebo vám prekáža, že je z dielne Hlasu, tak predložte vlastný," konštatoval Pellegrini. V prípade nárastu cien potravín treba podľa neho reagovať na šokovú situáciu, a to sa inak ako dočasným znížením DPH riešiť nedá.

Kompenzácia potravinárov

Podľa ministra financií SR Igora Matoviča (OĽANO) by zníženie DPH na potraviny spôsobilo v štátnom rozpočte výpadok 150 až 200 miliónov eur. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády, pričom pripomenul, že DPH je kľúčová daň pre verejné financie.

Existuje podľa neho uznesenie vlády z októbra 2020 o tom, že ak príde ktorýkoľvek minister s návrhom, "kde chce rozdávať", zároveň musí prísť s návrhom, "komu zobrať". Podľa agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) sa hľadajú možnosti, ako kompenzovať hlavne slovenských potravinárov, najmä cez kompenzáciu energií alebo ceny práce.